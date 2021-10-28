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新北一年廢止7家違法寵物業者 盼中央修法補漏洞

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保處到寵物店稽查畫面。圖／新北市動保處提供
動保處到寵物店稽查畫面。圖／新北市動保處提供

寵物店買賣犬隻屢傳消費糾紛案，新北市動保處表示，稽查人員除會觀察店內犬隻狀況是否健康、追查販售犬隻來源，因買賣交付犬隻前未提供寵物登記證明及未辦理寵物變更登記，可依特定寵物業管理辦法第14條第1項廢止其許可，目前已廢止7間寵物店家許可證。但業者仍可更換資料重新申請許可證，已發函中央修改動保法

動保處今年接獲的消費糾紛案件中，發現有店家在網站上銷售，打著便宜價格販賣犬隻，動物照護及管理未依照動保法及特定寵物業管理辦法規定辦理，衍生多起檢舉案，其中扉扉寵物犬舍消費糾紛案件中一連4案，販售犬隻均無依規定辦理寵物登記，依違反動保法第28條第1項1款規定處以最高20萬元罰鍰。

另查南雅寵物店有1犬隻於販售前，未做寵物登記及店內3犬隻無合法來源，依法處以14萬元罰鍰。首選寵物店有1犬隻無寵物登記及2犬隻無合法來源，依法處以14萬元罰鍰。萌福寵物生活館有1犬無寵物變更登記，且沒有提供寵物登記資料給消費者處以5萬5,000元罰鍰。

另外，估狗小型犬寵物犬舍因犬隻來源不明，共計裁罰34萬並廢止許可證; 龍泉寵物店犬隻未註明來源，裁罰4萬元並廢證；維多利亞寵物美學販售貓未寵登，直接撤照並裁罰4萬元。

動保處表示，現有法規上，業者在被撤銷許可證後，可以再重新更換店家行號、負責人、專任人員名字，重新向主管機關申請許可證，為杜絕店家利用人頭重新申請，並賦予專任人員落實管理之責，已發函建請中央修改動保法，仿照工地管理人員計點制度，專任人員有管理缺失採取計點方式，累計缺失多者專任人員永不聘用，並追究特定寵物業專任人員未植入晶片責任。

寵物 動保法

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