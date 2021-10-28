台北市疫苗採購程序非「緊急採購」 梁文傑批呼攏

台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，針對台北市疫苗自行採購疫苗，照一般公務採購程序，而非緊急採購，議員梁文傑批評是在「呼攏」，疫苗不是藥品採購，應該是緊急採購。

梁文傑說，若照一般公務採購程序走，就是寫一份招標文件，上網公告廠商，請聯合發包中心，但這是商品一般或勞務採購案，疫苗不是藥品採購，是緊急採購。

副市長黃珊珊指出，這和衛生局討論過，明年可能變商品，有藥證，梁文傑反酸，大概衛生局知道自己做不到，變商品是「可能」，但議會已經要審預算了。

梁文傑說，北市過去每年有買13種疫苗，都是委託中央去採購，也就是去團購，中央買大批，可負擔部分經費，像過去就是負擔35%，從馬英九、郝龍斌到現在都是如此。

梁文傑建議柯文哲可以去找衛福部長陳時中，要買什麼疫苗，台北市要多少量，因為大批買也可以省錢，北市現在一劑要1000至1300元，台積電是900元，因為他們是三家合買1500萬劑，「這不是很簡單？」

黃珊珊指出，北市疫苗採購屬重大採購案，要上廉政平台，由聯合發包中心來評選，北市會去函詢中央的政策。梁文傑則說，北市議會審預算，不可能給空白授權，若連和誰接洽過都不知道，審預算時，應該要知道北市要買什麼廠牌、哪個廠牌願意賣。