快訊

直播／又傳機師染疫恐突破性感染？ 指揮中心下午2時記者會

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」 00號人命運大翻身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市疫苗採購程序非「緊急採購」 梁文傑批呼攏

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告。記者楊正海／攝影

北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，針對台北市疫苗自行採購疫苗，照一般公務採購程序，而非緊急採購，議員梁文傑批評是在「呼攏」，疫苗不是藥品採購，應該是緊急採購。

梁文傑說，若照一般公務採購程序走，就是寫一份招標文件，上網公告廠商，請聯合發包中心，但這是商品一般或勞務採購案，疫苗不是藥品採購，是緊急採購。

副市長黃珊珊指出，這和衛生局討論過，明年可能變商品，有藥證，梁文傑反酸，大概衛生局知道自己做不到，變商品是「可能」，但議會已經要審預算了。

梁文傑說，北市過去每年有買13種疫苗，都是委託中央去採購，也就是去團購，中央買大批，可負擔部分經費，像過去就是負擔35%，從馬英九、郝龍斌到現在都是如此。

梁文傑建議柯文哲可以去找衛福部長陳時中，要買什麼疫苗，台北市要多少量，因為大批買也可以省錢，北市現在一劑要1000至1300元，台積電是900元，因為他們是三家合買1500萬劑，「這不是很簡單？」

黃珊珊指出，北市疫苗採購屬重大採購案，要上廉政平台，由聯合發包中心來評選，北市會去函詢中央的政策。梁文傑則說，北市議會審預算，不可能給空白授權，若連和誰接洽過都不知道，審預算時，應該要知道北市要買什麼廠牌、哪個廠牌願意賣。

北市 疫苗 梁文傑

延伸閱讀

柯文哲拜訪議會大家都躲起來？ 邱威傑拍桌:公開說謊

柯文哲：若中央提供疫苗無虞 北市可能不自購

編28億元自購疫苗 北市透露：接洽BNT、莫德納廠商

力邀柯文哲夜宿凱道 游淑慧願扮裝魷魚遊戲娃娃奉陪

相關新聞

儀式質感享受 盡享北台灣頂級溫泉美饌

天氣漸涼，代表台灣即將進入溫泉季節，是時候往山裡踏尋了！鄰近陽明山國家公園的春天酒店擁有頂級白磺原湯以及戶外露天風呂，雅致的空間氛圍，讓泡湯變成具有儀式感的質感享受。

悠遊卡慘輸一卡通 議員質疑總經理邱昱凱適任性

台北市議員王世堅今質詢時，提出悠遊卡與一卡通的比較數據，發現悠遊卡在個方面表現皆落後一卡通，質疑市長柯文哲的愛將邱昱凱根...

新北振興方案再加碼20萬份數位回饋 總數量達40萬份

新北市「數位加碼」振興方案自10月15日開跑，消費筆數即將破20萬筆，新北市經濟發展局表示，「數位加碼」再加20萬筆，總...

太陽能公民電廠設金山皇后鎮露營區 綠能收益回饋地方

北海岸反核行動聯盟與台灣綠能公益發展協會共同發起「陽光海岸、綠益創生」綠能公益計畫，金山皇后鎮森林露營區提供屋頂，並由陽...

新北一年廢止7家違法寵物業者 盼中央修法補漏洞

寵物店買賣犬隻屢傳消費糾紛案，新北市動保處表示，稽查人員除會觀察店內犬隻狀況是否健康、追查販售犬隻來源，因買賣交付犬隻前...

台北市疫苗採購程序非「緊急採購」 梁文傑批呼攏

台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，針對台北市疫苗自行採購疫苗，照一般公務採購程序，而非緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。