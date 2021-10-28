答稱議員避討論熊好券墊付案 柯文哲認錯

台北熊好券墊付案昨天遭議會審議暫擱。市長柯文哲今天說少部分有意見議員避不見面，遭議員邱威傑、苗博雅質疑，是柯文哲未事先告知要拜訪，柯文哲對此認錯。

台北市政府為推出「台北熊好券」加碼振興，市府規劃以墊付案執行，後續透過追加預算因應，其中住宿券、運動券墊付案已通過台北市議會二讀，饗購券、市集券、藝文券墊付案昨天遭暫擱。

柯文哲今天赴議會專案報告並備質詢，議員游淑慧表示，墊付案只剩少數議員有意見，柯文哲到底有沒有想過親自來議會說明拜託？柯文哲說，昨天中午有來，沒有遇到有意見的那幾個；游淑慧追問，是沒有約還是對方避而不見？柯文哲回應，有約。

議員邱威傑表示，柯文哲稱昨天來拜訪時議員避而不見，但市府有任何一個人曾經試圖跟他聯絡、告知柯文哲要來拜訪嗎？

副市長黃珊珊回應，這是因為昨天要來拜會新黨黨團，所以建議柯文哲順便拜會還沒見過面的議員，有先向議員苗博雅告知柯文哲會來，並請她轉達。

邱威傑表示，他在昨天得到一句「聽說市長會來拜訪」，且他得知柯文哲真的來拜訪還特別趕回來，在下午1時50分左右與柯文哲在電梯門口交會並主動打招呼，結果柯文哲卻對他視而不見。柯文哲回應，「我沒看到你。」

邱威傑進一步表示，柯文哲在沒有事先約好的狀況下，帶著幕僚、攝影師、媒體等大隊人馬跑到他的辦公室門口突襲，企圖製造議員怠忽職守、不願見面的假象，害他的助理們不得不在用餐時必須突然起立跟柯文哲陪笑，「你今天居然跟我說這謊話？」同時槌桌表達不滿。

柯文哲對此表示，「好，這個我們錯了。」

苗博雅指出，她在26日的晚上與黃珊珊在一場餐會上偶遇，黃珊珊向她告知隔天下午柯文哲會到議會拜訪一些還沒見過的議員，雖然不是正式告知，但她已有表示有既定行程，並向其他議員轉達「聽說市長要來」，市府更是在當天才派人向她告知，柯文哲卻在答詢時說是「議員躲起來」。

柯文哲回應，他可以再安排時間跟邱威傑、苗博雅等人報告，他本來就有此打算。

柯文哲昨天中午赴議會拜會新黨黨團說明預算案，會後前往其他無黨籍議員辦公室拜會，尋求支持下午大會審議的熊好券墊付案。