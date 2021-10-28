悠遊卡慘輸一卡通 議員質疑總經理邱昱凱適任性

台北市議員王世堅今質詢時，提出悠遊卡與一卡通的比較數據，發現悠遊卡在個方面表現皆落後一卡通，質疑市長柯文哲的愛將邱昱凱根本不適任悠遊卡公司總經理。柯文哲則認為邱昱凱適任；王世堅指柯豢養在市府「柯家軍」，塞一堆發言人、副發言人，批評他是「私相授受」。

王世堅拿出今年8月份悠遊卡與一卡通的相關數據，使用人數方面，悠遊卡有124萬人、一卡通405萬人；代收付金額，悠遊卡1億、一卡通19億6000萬元；儲值金額，悠遊卡1億9900萬、一卡通85億；小額匯兌金額，悠遊卡800萬、一卡通35億。

「天啊！」王世堅看見數據相當驚訝，並表示去年5月柯文哲誇下豪語說要在半年內殲滅敵軍，結果不但沒有殲滅，反而背對手擊潰。王說柯將政治智囊邱昱凱安排到悠遊卡公司擔任總經理，但成績差到不行，問柯是否能接受？要不要把邱換掉？

柯文哲回應，悠遊卡扮演台北市政策工具的角色，很多事情還是要透過悠遊卡、悠遊付推動；王世堅認為這和邱昱凱適不適任毫無關係，就只是因為邱是「政治愛將」，柯文哲就私相授受，說「柯市長你瘋了嗎？這麼爛的成績，你還繼續用這個人，重用他擔任悠遊卡的總經理，你這不是私相授受是什麼？」。

王世堅表示，邱昱凱是政治幕僚，就收編到政治幕僚的地方，而不是塞一堆發言人、副發言人，「你不是豢養你的柯家軍嗎？」，怎麼可以把悠遊卡、悠遊付託付給無能的邱昱凱，派任他擔任總經理適任嗎？

柯文哲倒是認為邱昱凱適任悠遊卡公司總經理，因為董事長跟總經理有分工，董事長擁有金融專業。柯舉例，明倫公宅要推動全E化與無現金交易，但這不是金融技術問題，而是溝通和設計流程。

王世堅質疑，市府給邱昱凱機會，但做出來的成績很差，也不知道是在溝通什麼，「這麼差的成績不需要顯微鏡檢視，大家瞄一下就知道邱昱凱不適任，現在只有你覺得他適任」，邱昱凱還說過「給年輕人一個機會看看」，卻不知道北市有多少優秀的年輕人在等待機會，每天汲汲營營認真充實自己，結果邱昱凱只是跟柯文哲關係好，就搭上直升機擔任悠遊卡總經理。