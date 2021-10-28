國境之北公民電廠啟用 結合公益兼能源教育基地

位於國境之北，命名為「翡翠1號」的太陽能光電系統公民電廠，今天宣布啟用，預估20年總發電數將近33萬度。主辦單位表示，除售電也希望成為當地特色景觀及永續能源教育基地。

由北海岸反核行動聯盟與台灣綠能公益發展協會共同發起公益計畫，於綠能群眾集資平台「陽光伏特家」集資；聯盟執行長郭慶霖今天在記者會表示，建置屋頂型光電的公民電廠，希望在核電除役後，在北海岸推動能源轉型與擴大地方創生。

這座公民電廠設在新北市萬里區「金山皇后鎮森林露營區」的屋頂，協會理事長陳惠萍表示，採用「公民電廠」與「公益電廠」的雙重參與模式；也是台電核能一廠、核二廠陸續除役後，在地首座啟用的公民電廠，希望在北海岸推動綠能發展並結合公益，打造地方創生與共享經濟願景。

陳惠萍認為，民眾才是能源轉型中需要發展的行動能量，透過群眾集資參與才會親身瞭解綠能，提升能源意識，每座公民電廠都是實現經濟、社會、環境共榮的美好行動。

依簡報統計，這套設在屋頂的發電系統，總裝置容量為238片太陽能板，共83.3Kwp（峰瓩）電力。預估20年的總發電度數為32萬9280度。裝置耗資總金額新台幣377萬餘元，由露營區提供屋頂，主辦單位協助設置太陽能板，是國境之北的屋頂太陽能公民電廠。

Kwp為「峰瓩」是太陽電池於標準日照條件下，發電輸出的計算單位。主辦單位表示，計畫募資期間自2020年7月起至8月底達標結束。今年9月興建完工，將於11月取得正式售電函後，產生第1張電費單與售電收益。

郭慶霖接受中央社記者訪問時表示，總裝置系統中，由65名公益捐款人所購置的50片光電板，20年的綠電收益將提供北海岸反核行動聯盟，作為長期深耕地方能源教育經費。聯盟會投入能源創生小旅行，發揮地熱、風力、水力、火力的能源教育功能。

長期在北海岸蹲點的郭慶霖說，為集結大眾的力量支持綠能發展，綠色公民行動聯盟、媽媽監督核電廠聯盟協同邀請社會大眾募資，並以環保團體的身分參與集資，以綠能公益共同守護北海岸及永續家園。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣告訴中央社記者，參訪日本、德國的經驗顯示，當地推動公民電廠、農地閒置土地種電逐漸成熟，北部日照雖然不如南部，要取得建物同意、通過建築法規都不容易，但仍值得推動綠能公民意識。

皇后鎮森林露營區總經理林憲君表示，國境之北的日照效益很低，但有太陽能板廠商願意推動，將來屋頂光電的租金收入將回饋大鵬國小的課輔班運作，擴大社區教育基地，補助弱勢孩童的教育資源。