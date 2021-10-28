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虎豹潭意外釀6人死亡 侯友宜責成年底前清查相關公司

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，預計12月底前要求公安小組盤點管制區域。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，預計12月底前要求公安小組盤點管制區域。記者江婉儀／攝影

雙溪虎豹潭日前發生6死意外，新北市議員李倩萍今於市議會質詢表示，相關單位應盤點高風險景點控管外，也要設立網站公告合法業者。新北市長侯友宜表示，預計12月底前要求公安小組盤點管制區域、經濟發展局清查相關公司行號、觀光旅遊局列出不適合旅遊路徑，避免憾事再發生。

李倩萍說，此次發生意外的民眾，是參加臉書專頁舉辦的大自然營隊，希望市府清查轄內業者，包括師資證照、保險、安全防護設備及野外急救證照等，並設立網站公告合法業者，讓民眾選擇有所依循。

李倩萍指出，因疫情關係，民眾偏好大自然體驗活動，對於不熟悉的環境，多數人會選擇參加營隊，近日虎豹潭也並非首次才發生意外，相關單位應該盤點高風險景點並控管，未來在危險區域舉辦活動，主辦單位須先進行活動流程、人數等核備，核准後才可舉辦活動。

侯友宜表示，虎豹潭事件令人傷痛，已下令經濟發展局清查134家相關業者，市府除了會要求擁有專業導遊、領隊證照，也將納入緊急救護證照。另也要求消防局以公安角度盤點高風險景點，用嚴格申請制來管理。

侯友宜指出，氣候、山林變化不是長期設置保全人員就能避免悲劇發生，水域安全活動一定要讓孩子知道危險性，及如何面對氣候變化，該告示及採取的預防措施也都要做到。

侯友宜 公安

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