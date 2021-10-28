營造大漲影響重大工程？柯文哲透露:公宅有卡掉幾個

中央發放五倍券，各縣市頻加碼，台北市長柯文哲曾預言將衍生通貨膨脹。柯文哲今天赴議會專案報告，台北市議員李明賢、王鴻薇質詢通膨議題，對於議員憂營造物價上漲等相關因應，柯文哲說，因為營造物價漲，台北市重大工程有招標的，有補錢；還沒招標的，也有加錢，柯坦言，台北市的財政會越來越困難。「不過有些工程變成就要省掉，不過錢不夠，不能所有工程全部開工」。

議員問哪些工程要省？柯文哲說，音圖中心、北美二館一定要做，環狀線一定要做，有列優先順序，環狀線第一優先，音圖、北美二館這會做，不過公宅有卡掉幾個。

另外，議員王鴻薇要求北市府恢復物價調查小組，柯文哲也允諾成立。

柯文哲今天赴議會專案報告防疫振興及熊好券相關政策。李明賢針對北市府編列加碼熊好券5億多元，質疑柯文哲曾在8月提到亂加碼會有通膨問題，議員問「哪一個才是真實的柯文哲？講實話的柯、還是政治妥協的柯？」柯回應，台北市加碼5億元是不會造成通膨，不過通膨最大源頭是美國大量印鈔票，營造成本也已漲了14%，預計明年台灣重大工程會有很多法律糾紛，因為台北市沒有一個工程預備款編到14%的。

議員追問，台灣這麼多縣市加碼振興預算，會不會對台灣物價造成通貨膨脹？柯說，「還是有，中央的特別預算包括前瞻預算編列8400億元、防疫預算8400億元，台灣鈔票印太多了，美國也一起印，大家一起印，通膨一定會發生」。

議員也提出台北市CPI消費物價指數，今年9月達2.09%就是一個警戒值，甚至中央指數為2.63％，包括油價、衛生紙、民生物價都在漲，並問柯，若物價上漲，重大工程流標怎因應？民生物價漲如何因應？柯文哲說，重大工程的問題，台北市政府花了兩個月，已經再算了一遍，有招標的有補錢，還沒有招標的也有加錢，柯坦言，台北市的財政會越來越困難。

柯文哲說，這次有算補錢補要夠，不過有些工程變成就要省掉，不過錢不夠，不能所有工程全部開工。議員問哪些要省的？柯文哲說，音圖、北美二館一定要做，環狀線一定要做，環狀線第一優先，音圖、北美二館這會做，不過公宅有卡掉幾個。

另外，王鴻薇也問柯文哲現在一碗鬍鬚張多少錢？柯文哲回答35元，議員再問魯蛋一顆多少？柯回10元，倒是問到桶裝瓦斯，柯坦言，他不知道，王鴻薇說，目前桶裝瓦斯沒有漲，是因為中油一直在撐才凍漲，台灣不能置外國際社會。

對於行政院今天公布公務員調薪4%，柯文哲說，公家機關調薪4%，但私人企業能不能跟著調漲，這也是個問題，對私人公司來說也是很大成本，這的確是很大問題，但公務員調薪是要調，不過要想好。

王鴻薇說，中央主計處消費者物價年年增，今年9月達2.63%已創8年來新高，以台北市為例，台北市過去有因應物價波動督導小組，不過柯文哲先前將其取消，要求柯文哲應該重新恢復物價小組。柯文哲回「可以」。