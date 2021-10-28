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柯文哲：若中央提供疫苗無虞 北市可能不自購

中央社 / 台北28日電

北市政府編28億元預算擬採購第3劑疫苗，議員詢問若中央提供疫苗狀況無虞，是否可能不買疫苗，市長柯文哲今天說，有可能，28億元為預備預算，含接種處置費等。

柯文哲上午赴台北市議會進行報告「台北市防疫與紓困及產業振興政策」並備詢，內容有防疫規劃與自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗計畫等案。

民進黨籍市議員阮昭雄質詢，北市府針對自購疫苗編列新台幣28億元預算，柯文哲剛提到已與衛生福利部長陳時中討論過，且會以公文詢問中央，但柯文哲報告28億元預算包含防疫物資等，若中央提供疫苗無虞，是否可能不買疫苗？

柯文哲答詢，有可能，編列預算除自購疫苗外，還包含醫療機構診療及接種處置費、相關文宣及藥證申請等作業經費，另有300萬元為防疫接種受害救濟基金。

柯文哲表示，針對自購疫苗會發公文詢問衛福部，28億元為預備預算，將視衛福部回文後再決定；副市長黃珊珊補充，會發文給衛福部詢問中央購買疫苗政策及地方政府買疫苗程序。

阮昭雄追問，北市府編預算包含防疫物資，柯文哲應跟議會講清楚，此外目前是否已跟合格藥商接觸。柯文哲說，有接觸；黃珊珊指出，已跟BNT及莫德納（Moderna）進口藥商聯繫，有可能買BNT，還是要視衛福部回函再評估。

此外，民進黨籍議員簡舒培發現，柯文哲報告自購疫苗時程提到，今年8月間設採購及審查小組，資料顯示，小組至今還未開過會。柯文哲答詢有成立小組，未回答是否有開會。

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