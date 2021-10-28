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加倍券被批力道低 侯友宜：主要為提振庶民經濟

中央社 / 新北28日電

新北市配合五倍券推出加倍券活動登記人數少，登記500換1000人數僅約額度一半，被民進黨議員批評力道不夠。市長侯友宜表示，主要為提振庶民經濟，後續會滾動檢討。

侯友宜今天赴新北市議會市政總質詢，民進黨議員聯合質詢時，質疑新北市「加倍無感」，振興受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響產業的力道明顯不夠。

侯友宜答說，加倍券主要是振興庶民經濟，從15日起除了加倍券外，還編列新台幣2600萬元加碼鼓勵大家來新北消費，可抽汽車等大獎，目前已有7億多元來到新北消費並登錄發票。

議員羅文崇表示，台中平均一天發票登錄金額約2億餘元，新北僅5300萬元，振興效果有限；戴瑋姍表示，相較其他縣市送房子等優惠活動，新北加倍券的人氣低，是否重新換方式來加碼。

侯友宜表示，31萬份加倍券的抽獎，已有83萬人登記，中獎機率高達3/1，登錄活動還沒結束，歡迎大家參與活動。相較其他縣市抽房子，新北的經費也可以買房子來送，但就會壓縮其他獎項數量及中獎機會。

侯友宜表示，今年歡樂耶誕城活動會擴大舉辦，去年600萬人次參與，今年配合旅宿業者可帶動很多外縣市民眾來新北消費，今年活動亮點和去年不同，一定會讓人耳目一新。

議員張錦豪批評，加倍券抽獎項目限定僅能擇一登記，不僅人數少，尤其是500元五倍券換1000元新北加倍券項目，活動截止前4天，登記抽獎僅10萬人，堪稱是聲量最低、吸引力最低、登記率最低、推廣率最低及活動最慢。

新北市府預計發放31萬份的「新北加倍券」，包括500元五倍券換1000元加倍券，共20萬份；1000元五倍券換2000元新北加倍券，共10萬份；5000元五倍券換1萬元新北加倍券，共1萬份。

侯友宜 民進黨

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