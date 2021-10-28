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議員指新北加倍券無感、應加碼 侯友宜:滾動式檢討

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局推出31萬份新北加倍券，但議員認為已經有83萬民眾登記等抽獎，數量太少、中獎率太低，民眾看的到拿不到。記者江婉儀／攝影
新北市經發局推出31萬份新北加倍券，但議員認為已經有83萬民眾登記等抽獎，數量太少、中獎率太低，民眾看的到拿不到。記者江婉儀／攝影

為振興經濟，新北市經發局推出31萬份新北加倍券，但議員認為已經有83萬民眾登記等抽獎，數量太少、中獎率太低，民眾看的到拿不到，另外新北的振興方案跟外縣市相比，也是六都倒數，認為市府應該要再加碼，新北市長侯友宜表示，新北以庶民經濟為主，目前在振興上已花了5億元，針對議員意見都接受，也會滾動式檢討。

民進黨議員羅文崇、陳文治、陳世榮、戴瑋姍、張錦豪、李倩萍等今天在市政總質詢，針對「新北振興加倍無感，振興方案總檢討」等提出質疑，也針對是否能吸引外地民眾來新北消費提出加碼政見。

羅文崇認為，新北加倍券只限定新北市民領取，其中的5000元變1萬很誘人，但只有31萬份，中獎率7.75%，認為民眾看的用拿不到，對效果有點存疑，他也說台中、台南抽獎有送房子，市府是否會加碼推折扣及優惠。

陳文治、陳世榮、戴瑋姍則說，去年中央推動三倍券，市府跟外縣市合作推出互惠旅遊，今年為何沒有宣傳，質疑是否因成效不好，新北加倍券登記時間也在倒數，登記人數83萬人，但僅4分之1 ，是否還會推出其他活動吸引市民參加；另新北的觀光工廠、輕旅行很熱門，市府應該擴大規模、增加相關宣傳，才會增加觀光旅遊財源，業者才會真正被振興到，或是跟鄰近區域合作推動觀光。

侯友宜回應，新北重點放在振興庶民經濟，仍不斷鼓勵民眾登記發票抽獎，現在獎項很多，但如果像其他縣市送了一棟房子，獎項種類會變少，此次還是會有跟之前合作縣市帶動經濟，只是沒有舉辦儀式，改線上宣傳，市府也會用行動帶動經濟，也會滾動式檢討逐步調整。

侯友宜說，現在疫情越來越穩定，當初因為防疫規定，所以旅遊才有限制，民眾之後都打疫苗有保護力就可擴大規模，侯友宜也強調，新北著重在庶民經濟，跟其他縣市不一樣，目前在振興上已花了5億元，除了消費300元可抽獎，在OK旅遊及其他方便，都會聯合相關局處資源。

侯友宜

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