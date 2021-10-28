北市提自購疫苗...但局處不代辦藥品 議員批:詐騙集團

台北市政府編列28億預算欲自購疫苗，委託工務局聯合採購發包中心辦理，不過議員簡舒培今天直時指出，發包中心的「不代辦項目」第一項就是衛生局的「藥品」，批評市長柯文哲是「詐騙集團」。

簡舒培表示，北市府為了自購疫苗，組成工作及審查小組，由工務局聯合採購發包中心代辦，還編28億預算送議會審查。簡舒培說，整個小組在8月9日開過會後就沒有再開會，反問柯文哲是否有再度開會？

柯文哲僅說「採購有它的流程」，還反酸簡「我們有聯合採購中心，你連這都不知道嗎？」，簡舒培說「你又不敢回答了」。

簡舒培再問，北市府自購疫苗，是否由工務局聯合採購發包中心代辦？28億是否委託工務局處理？柯文哲回說「不會啦」，但簡舒培秀出文件，指出自購疫苗就是由工務局代辦，柯文哲解釋，是辦理招標而已。

簡舒培就發現，今年度聯合採購發包中心寫明不代辦項目的第一項，就是衛生局的「藥品」，還諷刺柯「你詐騙集團喔？」「你不知道吧？」，批柯不專心市政。

另外，有關週刊日前針對防疫滿意度進行調查，台北市不只在六都內敬陪末座，還在22縣市之後。柯文哲說，要先看研究樣本；簡舒培表示「又都是別人的錯，柯文哲沒有錯」，簡指出，台北市的詬病，就是不做疫調、疫苗亂打、宣稱要自購疫苗打聲量。

柯文哲認為，這些都是謠言，台北市不可能不做疫調，「那是假新聞，那是認知作戰的新聞」。簡舒培說，台北市一直都有舊案、殘陽案例，精準疫調卻只有做了132人，然而北市確診數高達5000多人，就是因為沒有做精準疫調，才會一直有舊案出現。

柯文哲笑說「你不要跟我討論醫學問題」、「你何必讓人家知道哪個地方不對」；簡舒培最後說「你就笑，笑就不用回答，救回去慢慢寫新聞稿告訴全台北市民」。