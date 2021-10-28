熊好券墊付案沒通過原因在議會？柯文哲:這是結果

台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，對於台北熊好券墊付案仍未獲議會通過，議員林亮君不滿柯文哲和議會溝通不良，卻把責任全部丟在議會身上；柯文哲說，他是外科醫生，注重結果，他只知道，現在還沒有過，這是結果。

林亮君指出，議會財建委員審查熊好券墊付案，花了7個小時，開了四次會議，委員會議員們，沒有一人反對，只是希望方案內容可以更精進，讓更多商家受惠，熊好券墊付案10月13日送出委員會，昨天大會上，有其他議員對於委員會附帶決議有不同看法，議長才裁示暫擱，交由下周政黨協商。

林亮君說，市長今天在議會的答詢，應該跟議會道歉，因為委員會沒有人反對，還在附帶決議文字上，花了多久時間，但市長今天在議會居然說「有議員反對」。

柯文哲說，他是外科醫生，注重結果，他只知道，現在還沒有過，這是結果。林亮君指出，市府要檢討是不是溝通 出問題，不要全部丟在議會身上，議會花這麼多時間審議，但市長卻陷議會於不義，但議會對熊好券預算，一毛都沒刪。