快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熊好券墊付案沒通過原因在議會？柯文哲:這是結果

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告。記者楊正海／攝影

北市柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，對於台北熊好券墊付案仍未獲議會通過，議員林亮君不滿柯文哲和議會溝通不良，卻把責任全部丟在議會身上；柯文哲說，他是外科醫生，注重結果，他只知道，現在還沒有過，這是結果。

林亮君指出，議會財建委員審查熊好券墊付案，花了7個小時，開了四次會議，委員會議員們，沒有一人反對，只是希望方案內容可以更精進，讓更多商家受惠，熊好券墊付案10月13日送出委員會，昨天大會上，有其他議員對於委員會附帶決議有不同看法，議長才裁示暫擱，交由下周政黨協商。

林亮君說，市長今天在議會的答詢，應該跟議會道歉，因為委員會沒有人反對，還在附帶決議文字上，花了多久時間，但市長今天在議會居然說「有議員反對」。

柯文哲說，他是外科醫生，注重結果，他只知道，現在還沒有過，這是結果。林亮君指出，市府要檢討是不是溝通 出問題，不要全部丟在議會身上，議會花這麼多時間審議，但市長卻陷議會於不義，但議會對熊好券預算，一毛都沒刪。

柯文哲 北市 員林

延伸閱讀

力邀柯文哲夜宿凱道 游淑慧願扮裝魷魚遊戲娃娃奉陪

熊好券一拖再拖 柯文哲坦言:效果會變差

夜宿凱道當露營？藍邀睡一天 柯文哲：哎呦！太辛苦了

台灣可以應付戰事？柯文哲：不可說美國務院和我說的話

相關新聞

新北耶誕城辦不辦？議員質疑都無宣傳 侯友宜:一定辦

2020新北歡樂耶誕城去年在11月13日登場，但新北市議員戴瑋姍質詢時質疑，今年至10月底，新北市政府仍沒有相關宣傳。今...

蔡英文不敢卡 議員提議選台大校長 柯文哲:吼很好笑！

台大校長管中閔日前宣布不再續任校長職務。台北市長柯文哲今天赴議會備詢，台北市議員秦慧珠今天質詢時表示，最近有一個工作很適...

北市提自購疫苗...但局處不代辦藥品 議員批:詐騙集團

台北市政府編列28億預算欲自購疫苗，委託工務局聯合採購發包中心辦理，不過議員簡舒培今天直時指出，發包中心的「不代辦項目」...

柯文哲拜訪議會大家都躲起來？ 邱威傑拍桌:公開說謊

台北熊好券加碼振興墊付案昨日交至議會審議，由於議員意見不一，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。台北市長柯文哲今天赴市議會答...

營造大漲影響重大工程？柯文哲透露:公宅有卡掉幾個

中央發放五倍券，各縣市頻加碼，台北市長柯文哲曾預言將衍生通貨膨脹。柯文哲今天赴議會專案報告，台北市議員李明賢、王鴻薇質詢...

議員指新北加倍券無感、應加碼 侯友宜:滾動式檢討

為振興經濟，新北市經發局推出31萬份新北加倍券，但議員認為已經有83萬民眾登記等抽獎，數量太少、中獎率太低，民眾看的到拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。