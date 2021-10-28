塭仔圳二區補償費連發14場 疫情趨緩再辦兩場大型發放

新北續推溫仔圳重劃案，疫情趨緩下，今明兩天將辦理重劃案第二區的第三批大型集中發放補償費，新北地政局呼籲，民眾應盡速領取補償費，並於11月底前申請點交，以免因未達點交標準、超過期限，而喪失自動搬遷獎勵金領取資格。

新北近來持續推溫仔圳重劃案，許多民眾配合拆遷，地政局也自5月起也針對重劃案第二區（中正路以南地區）舉辦14場補償費發放，並在疫情期間以小規模、多場次方式運作，如今疫情趨緩，將改大型集中發放。

地政局說明，將於今明兩天於新莊區公所進行第三批大型集中發放，本次寄發通知第二區內700人，預計發放10億5000萬元，希望民眾能踴躍領取。

地政局提醒，之前第一區（中正路以北地區）許多民眾都在自動搬遷申請截止日當天才申請點交，卻因堆棄廢棄物導致未達點交標準，進而超過期限喪失自動搬遷獎勵金領取資格，因此呼籲第二區民眾盡速領取補償費，並於11月底前申請自動搬遷點交，以利排期辦理；且民眾早日完成點交，除可免繳房屋稅外，土地也由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰。

地政局強調，第二區自動搬遷期限為12月31日，請建物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記；逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。