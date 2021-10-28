聽新聞
test
0:00 / 0:00
塭仔圳二區補償費連發14場 疫情趨緩再辦兩場大型發放
新北續推溫仔圳重劃案，疫情趨緩下，今明兩天將辦理重劃案第二區的第三批大型集中發放補償費，新北地政局呼籲，民眾應盡速領取補償費，並於11月底前申請點交，以免因未達點交標準、超過期限，而喪失自動搬遷獎勵金領取資格。
新北近來持續推溫仔圳重劃案，許多民眾配合拆遷，地政局也自5月起也針對重劃案第二區（中正路以南地區）舉辦14場補償費發放，並在疫情期間以小規模、多場次方式運作，如今疫情趨緩，將改大型集中發放。
地政局說明，將於今明兩天於新莊區公所進行第三批大型集中發放，本次寄發通知第二區內700人，預計發放10億5000萬元，希望民眾能踴躍領取。
地政局提醒，之前第一區（中正路以北地區）許多民眾都在自動搬遷申請截止日當天才申請點交，卻因堆棄廢棄物導致未達點交標準，進而超過期限喪失自動搬遷獎勵金領取資格，因此呼籲第二區民眾盡速領取補償費，並於11月底前申請自動搬遷點交，以利排期辦理；且民眾早日完成點交，除可免繳房屋稅外，土地也由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰。
地政局強調，第二區自動搬遷期限為12月31日，請建物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記；逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。
地政局補充，此次除通知第三批異議處理完成之民眾外，也同步通知先前未領取之民眾，請民眾依照公文上指定時段前往，避免出現久候情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言