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力邀柯文哲夜宿凱道 游淑慧願扮裝魷魚遊戲娃娃奉陪
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告防疫振興等相關政策。羅智強送上睡袋力邀柯文哲參與夜宿，議員游淑慧也表示，若柯找不出時間夜宿凱道，可以在萬聖節的時候到凱道看大家，她也會穿上魷魚遊戲劇中123木頭人娃娃同款服飾奉陪。
國民黨副秘書長、台北市議員羅智強針對年底的4大公投，將於10月30日發起夜宿凱達格蘭大道49天，羅智強還力邀柯文哲參與夜宿。議員游淑慧表示，柯若要用輕鬆的心態宣傳公投也可以，如果真的找不出時間夜宿凱道，但她建議柯可以在萬聖節的時候到凱道看大家，並且她會穿上魷魚遊戲劇中123木頭人娃娃同款服飾奉陪，「上次你說我很有義氣，我也希望你很有義氣。」
另外，游淑慧表示，熊好券預算沒過，只有少數議員有意見，柯是否有想過親自來議會說明，到底有沒有拜訪到人？柯文哲回應，有拜訪到新黨、無黨籍的議員，「他們說OK」，至於少數有意見的議員則是有約，但是沒有找到人。
游淑慧說，五倍券早已經啟用，但熊好券仍未啟動，她建議柯，沒有幾個人趕快去拜訪。
議員阮昭雄表示，熊好券關鍵在於要跟部分議員溝通，如果那些人避而不見怎麼辦，他問柯有沒有可能來參加議長主持政黨協商？柯文哲表示，會找到議員來溝通，並開玩笑說「我看拜託議長擺一桌。」
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