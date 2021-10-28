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熊好券一拖再拖 柯文哲坦言:效果會變差

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲坦言，熊好券一拖再拖最後只會變成普通的酷碰券，振興效果恐變差。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲坦言，熊好券一拖再拖最後只會變成普通的酷碰券，振興效果恐變差。記者鍾維軒／攝影

北市議會昨5度審議台北熊好券中的藝文券、市集券、饗購券共5.1億預墊付案，其中市集券和饗購券因議員意見不一，再度暫擱。議員洪健益今天質詢時，問市長柯文哲若繼續拖下去振興效果如何？柯文哲坦言「效果會變差」。

洪健益質詢時說，熊好券若可以振興經濟，非常重要的話，為什麼過去都沒有和北市議員預約邀拜訪說明執行和預算。柯回應「有啦，我們有說明，我還檢查他們（局處首長）有沒有去」。

洪健益指出，是議員要拜訪市長，還要秘書來審核，難道市長拜訪議員，就一定要碰面嗎？而且為什麼市長沒有親自拜訪？為什麼不和議員約？柯文哲解釋，無論是民進黨團、國民黨團或新黨黨團，都有一一拜訪。

洪健益說，既然有拜訪，誰有意見應該要很清楚，結果還是沒有親自拜訪議員說明展現誠意，「只是你有沒有做，要做不做」，反問柯文哲若熊好券繼續拖下去，對振興還有幫助嗎？柯坦言會變成普通的酷碰券（Coupon），效果變差。

洪健益認為，柯文哲應該要更積極一點，明明是好意振興，卻因為某種因素停擺，全是因為市長本身消極、怠惰、不積極拜訪議會。柯文哲僅說「好啦好啦」，但仍未表明是否會登門拜訪北市議會。

柯文哲 北市 民進黨

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