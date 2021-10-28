熊好券預算沒和議會溝通？柯文哲:有去大家都躲起來

台北市長柯文哲上午赴議會針對防疫與紓困及產業振興政策進行專案報告，對於台北熊好券墊付案仍未獲議會通過，議員陳重文認為柯文哲溝通不良？沒有和議員溝通？柯文哲說，「我昨天有去，但大家都躲起來。」

台北市議會昨審議台北熊好券中的藝文券、市集券、饗購券共5.1億預墊付案，但議員對市府直接和間接持股50%的公司不能參與振興，避免與民爭利，意見不一，經討論後沒結果，導致市集券和饗購券的墊付案再度暫擱。柯文哲昨天聽到預算又沒過時驚訝表示，「又沒過？天啊，為什麼沒過?」

對於預算一延再延，柯文哲說，拜託議會趕快過。陳重文反問，少數議員有意見，是不是溝通不良？柯文哲說，「我們都願意去溝通，我昨天有去，但大家都躲起來。」

陳重文說，不想見市長是市長溝通不良，攤商大家現在期待熊好券，嗷嗷待哺，最後會不會變芭樂票？ 柯文哲說，他拜託議會一定要過，因為這本來是要搭配五倍券的，所以一定要幫忙，只要預算過，就可以抽獎。

柯文哲說，會努力去溝通，若約好時間，他親自會去。陳重文質疑，若早參加抽獎，可能沒這麼多人參加，所以拖也這也是好事？柯文哲說，慢兩天可以，慢好幾周就不行。