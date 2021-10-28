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新北耶誕城辦不辦？議員質疑都無宣傳 侯友宜:一定辦

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
2020新北歡樂耶誕城去年在11月13日登場，但新北市議員戴瑋姍質詢時質疑，今年至10月底，新北市政府仍沒有相關宣傳。圖／本報系資料照
2020新北歡樂耶誕城去年在11月13日登場，但新北市議員戴瑋姍質詢時質疑，今年至10月底，新北市政府仍沒有相關宣傳。圖／本報系資料照

2020新北歡樂耶誕城去年在11月13日登場，但新北市議員戴瑋姍質詢時質疑，今年至10月底，新北市政府仍沒有相關宣傳。今年市府到底會不會辦活動，如果要辦，新北市長侯友宜是否會承諾該有的活動都不會少，侯友宜對此回應，今年一定會辦，因疫情衝擊不確定能否辦，也會盡量讓所有活動舉辦，但還是要以防疫規範為前提。

戴瑋姍表示，去年歡樂耶誕城從11月13日開城，今年到現在都沒有任何宣傳，市府今年是否會舉辦耶誕城？今年的亮點是什麼？戴瑋姍也說，侯友宜是否能承諾去年有的活動，今年是否都不會缺少。

侯友宜說，今年一定會舉辦新北耶誕城，會比較慢宣傳是因為受到疫情衝擊，當初沒有把握，不確定是否可以辦耶誕城，從9月中旬後認為Delta病毒守住了，市府才敢繼續舉辦耶誕城；針對今年耶誕城亮點跟活動，侯友宜表示，一定跟去年不一樣，會讓人覺得耳目一新，也會盡量讓所有活動舉辦，但還是要以防疫規範為前提。

「2020新北歡樂耶誕城」在去年11月13日起正式點亮耶誕主燈秀，首次和台灣華特迪士尼公司合作，打造全台唯一的迪士尼主題光雕秀，包含市民廣場燈區「市民經典童話世界」、站前廣場燈區「站前夢幻莊園」和萬坪公園燈區「迪士尼公主的童話森林」以及今年延伸加碼的府中商圈「府中美學藝術特區」，原定連續52天點亮新北，後來因去年12月底出現首例英國變異病毒感染者，提前在第48天關城。

侯友宜 戴瑋姍

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