蔡英文不敢卡 議員提議選台大校長 柯文哲:吼很好笑！

台大校長管中閔日前宣布不再續任校長職務。台北市長柯文哲今天赴議會備詢，台北市議員秦慧珠今天質詢時表示，最近有一個工作很適合柯文哲，尤其任期到2023年，還有蔡英文不敢卡柯文哲，建議應該去應徵台大校長。聽到議員的建議，柯文哲狂笑，表示「吼，這很好笑！我從來沒有想過！」

秦慧珠說，管中閔宣布不再續任校長，她建議柯文哲應該去應徵台大校長，因任期到2023年，加上柯文哲的知名度高，募款容易；行政經驗豐富，可以管台大這個龐大機器；加上民眾黨有很多立委，可以幫柯護航，蔡英文也不敢卡柯，柯文哲很適合參加台大校長遴選。

對於議員建議柯文哲應該參加台大校長遴選，柯回，「....我回去考慮看看」，議員問，覺得自己是不適合？柯回，「吼，這很好笑，不是啦，我從來沒有想過.....。」

議員問，柯過去不是說選台北市長？柯回，「那時候被逼的，但現在還好啦。」