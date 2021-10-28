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自購疫苗預算 柯文哲：詢問中央採購計畫再處理

中央社 / 台北28日電

北市府編列28億元預算擬採購第3劑COVID-19疫苗，市長柯文哲今天說，他與衛福部長陳時中討論過，將透過正式公文詢問中央的疫苗採購規劃，再決定28億元要怎麼處理。

柯文哲今天赴台北市議會進行「台北市防疫與紓困及產業振興政策」專案報告並答詢，報告內容含防疫規劃、執行成果及未來目標與自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗計畫、台北通及熊好券與五倍券的實施方案與預期成果等。

柯文哲表示，截至14日，台北市的疫苗覆蓋率仍是6都最高，第1劑74.1%、第2劑25.1%，若按照現在的速度，在年底以前要讓打滿兩劑的人口超過7成，不會困難。

有關台北市自購第3劑疫苗的規劃，柯文哲說，當初討論一劑疫苗採購價約40美元，乘上250萬人口，算出新台幣28億元的預算。

他說，為了疫苗的事情，他25日親自去拜訪陳時中，問陳時中台北市要不要買疫苗，陳時中的意思是，中央會想辦法買到足夠的疫苗，因此市府近期將直接發函給衛福部，透過正式的公文回覆疫苗規畫與採購時程，讓市府能夠跟議會討論。

柯文哲指出，台北市的採購時程已經準備好了，等衛福部公文下來後，看中央採購疫苗的計畫，再決定28億元要怎麼處理。

針對台北市的醫療量能整備，柯文哲說，台北市有8家醫學中心，量能絕對沒問題，平時會維持約300床的專責病房，有需要時可以增加到1421床；經過5月以來的訓練，萬一還有疫情爆發，病房動員會更迅速。

此外，談到台北通與熊好券，柯文哲表示，重點不是振興而是轉型，如果有一天身分證電子化、變成悠遊卡，一次集中健保卡、駕照、自然人憑證等所有功能，再綁定台北通APP，一次完成國家數位基礎建設，台北通就變成台灣通。

疫苗 北市 柯文哲

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