影／陳世凱挺林靜儀補選 張家銨:打贏選戰最重要

台中第二選區立委補選，民進黨前不分區立委林靜儀獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦，徵召林靜儀出戰補選。台中市新潮流民進黨市議員陳世凱今天在臉書po文表態支持。

陳世凱在臉書以非洲俗諺：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」，強調一個人即使再有力量、再努力，也不可能單憑一己之力走到最後，路途中必須有有志一同的夥伴、朋友，相互扶持參與，表達對林靜儀的力挺。

陳世凱也說，他認識林靜儀非常多年，在他眼中，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義直言的女性，林在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層。

陳世凱說，疫情期間經常在社群媒體上，林以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊，對國內外時事也多有見解，無論是在政策的推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才，因此他強力推薦林靜儀醫師，代表民進黨，參與這次台中第二選區立委補選，並承諾在這場立委補選中，陳世凱將會扮演強力助攻手，迎戰其他陣營推派人選。

另一位被點的參選人台中市議員張家銨，今天上午受訪時表示，我說過「沒有人有理由拒絕」，這樣的回答代表中央黨部和基進黨共同推出就是最好的人選，一定是經過各方評估，「是不是我不是最重要，而是這仗要怎麼打贏」。

張家銨分析，這次基進黨陳柏惟和民進黨合作，罷免案「反對罷免」輸的票數很少，立委補選一仗沒有人能拒絕，黨中央的決定就是最好的決定，所有的人選都是最好的人選，所有決定都是最好決定。

張家銨也說，林靜儀醫師本來就很優秀，論述、全國媒體聲量沒有問題，在地組織會予以協助，大家都是「共同的聯隊」不會有任何問題，至於她自己，「若黨中央我也沒有理由拒絕，一定全力以赴」，一定要下定決心打贏選戰。

綠營人士分析，陳世凱代表新潮流發言，派系意見應該已整合，也討論過；相較張家銨今天發言較保守，前立委林靜儀出線補選機率越來越高。