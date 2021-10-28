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影／陳世凱挺林靜儀補選 張家銨:打贏選戰最重要

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員張家銨分析，這次基進黨陳柏惟和民進黨合作，罷免案「反對罷免」輸的票數很少，這一仗沒有人能拒絕，所有決定都是最好決定。圖／記者喻文玟翻攝
台中市議員張家銨分析，這次基進黨陳柏惟和民進黨合作，罷免案「反對罷免」輸的票數很少，這一仗沒有人能拒絕，所有決定都是最好決定。圖／記者喻文玟翻攝

台中第二選區立委補選民進黨前不分區立委林靜儀獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦，徵召林靜儀出戰補選。台中市新潮流民進黨市議員陳世凱今天在臉書po文表態支持。

陳世凱在臉書以非洲俗諺：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」，強調一個人即使再有力量、再努力，也不可能單憑一己之力走到最後，路途中必須有有志一同的夥伴、朋友，相互扶持參與，表達對林靜儀的力挺。

陳世凱也說，他認識林靜儀非常多年，在他眼中，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義直言的女性，林在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層。

陳世凱說，疫情期間經常在社群媒體上，林以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊，對國內外時事也多有見解，無論是在政策的推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才，因此他強力推薦林靜儀醫師，代表民進黨，參與這次台中第二選區立委補選，並承諾在這場立委補選中，陳世凱將會扮演強力助攻手，迎戰其他陣營推派人選。

另一位被點的參選人台中市議員張家銨，今天上午受訪時表示，我說過「沒有人有理由拒絕」，這樣的回答代表中央黨部和基進黨共同推出就是最好的人選，一定是經過各方評估，「是不是我不是最重要，而是這仗要怎麼打贏」。

張家銨分析，這次基進黨陳柏惟和民進黨合作，罷免案「反對罷免」輸的票數很少，立委補選一仗沒有人能拒絕，黨中央的決定就是最好的決定，所有的人選都是最好的人選，所有決定都是最好決定。

張家銨也說，林靜儀醫師本來就很優秀，論述、全國媒體聲量沒有問題，在地組織會予以協助，大家都是「共同的聯隊」不會有任何問題，至於她自己，「若黨中央我也沒有理由拒絕，一定全力以赴」，一定要下定決心打贏選戰。

綠營人士分析，陳世凱代表新潮流發言，派系意見應該已整合，也討論過；相較張家銨今天發言較保守，前立委林靜儀出線補選機率越來越高。

林靜儀 民進黨 立委補選

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