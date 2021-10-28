只要疫苗夠 柯文哲:年底前北市兩劑覆蓋率超7成非困難

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告防疫振興及熊好券相關政策。柯文哲說，目前實質清零的狀態下，只要邊境防守夠好，台北市只要依照這個速度，年底前，北市打滿兩劑超過7成，不是困難，因為還有兩個月，北市疫苗二劑覆蓋率不到7成不是不可能。

柯文哲也說，到明年，要重新思考國門重開的問題，現在就要開始思考，柯說，目前疫情現在控制得好，唯一比較擔心的就是邊境管制要做好，尤其是機組人員。

柯文哲說，當初他對台北有沒有可能清零比較悲觀，不過採用精準疫調之後，只要抓到有症狀就圈起來，圈夠大，只要感染機率小於一，A小於一就是開始進入A的N次方，經過一個月後精準疫調及擴大匡列，沒有想到真的可以清零。

柯表示，他當時還比較悲觀，沒有症狀的卻前診達到44%，有可能清零嗎？還要大家準備流感化，不過當時疫調團隊有效率運用，動作夠快，努力一個半月後，在疫苗覆蓋率不夠下，竟然可以清零，這些經驗都是很特殊的經驗。

柯文哲說，結論是目前全球疫情趨緩，台北市、台灣疫苗不足下，竟然可以清零，台北市的疫調匡列的技術還是相當好。

柯也提到，新冠肺炎目前全世界確診2億3800萬多人，死486萬人，其中美國70多萬，美國的死亡人數已經是第一次世界大戰、第二次世界大戰加上韓戰、越戰的死亡人數。

對於先前疫苗施打紛擾，柯說，台北市這段時間將疫苗覆蓋率打到夠，不過真相是台北市的疫苗覆蓋率還是最高，目前第一劑覆蓋率超過74%，第二劑覆蓋率25%，只要依照這個速度，年底前，台北市打滿兩劑超過7成，不是困難，還有兩個月不是不可能。

柯也提到，目前入境政策是防疫旅館關14天、入境要做三次篩檢，他認為，漏網之魚不太可能，不過現在看起來，最要小心的還是航空機組人員。

至於目前台北市防疫旅館人員，昨天有5100人，高的時候接近5900人，不過三個月後，預計過年前會達到高峰，明年過年前，國人回國過農曆年，旅館預約率比較高，現在約維持在五至六成占房率。