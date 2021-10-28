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疫苗施打規畫進社區 北市花博接種站將減量

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤上午巡視花博疫苗施打狀況。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤上午巡視花博疫苗施打狀況。圖／北市府提供

北市疫苗接種日前出現花博亂象，近來花博施打人氣也下降。台北市副市長蔡炳坤上午巡視花博疫苗施打狀況時表示，北市疫苗接種規畫，希望更「近便」，未來將進到社區，正在規畫中，規畫好就會對外做說明。

至於有醫護抱怨，現在花博疫苗提早8點施打，但民眾卻三三兩兩，醫護有被耍的感覺，對此，蔡炳坤指出，從10月13日至今，接種人數比較多，中央12期第一階段需求量比較多，這兩周8點開始接種，7時45分就讓民眾準備進場， 醫生8點問診、接種，接下來會加強「近便性」，考量讓花博接種能量下降。

蔡炳坤指出，目前各區正在做盤點，針對有需要的地區，增加中型接種點，花博量能減輕，也讓醫護壓力減輕，因應中央疫苗滾動修正，也感謝醫護的辛勞。

蔡炳坤指出，花博現場人員，是按照需求人數多寡來調配，像今天1.3萬人接種，現場有60位醫護，52位工作人員， 場外也有20位，約一百多人。

對於這幾天花博打氣不如以往，蔡炳坤指出，預約來接種的比例高，只要有預約，大部分都會來接種，10月1日看花博狀況，因剛好這個月三種都在這接種過，莫德納第二劑到打率97%最高，AZ是95%、BNT93%，這數字是以花博為例，其他醫療院所還在做統計，據經驗，只要是預約，來接種比例都高。

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