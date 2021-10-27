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北市設批發市場管理要點 攤商抗議：影響生存權

中央社 / 台北27日電

北市府日前公告批發市場零批場管理要點，北農依要點修訂規章包含不能繼承攤位、請假要先以書面知會等，引起攤商不滿認為影響生存權，今天與市場處等官員開會時，舉牌抗議。

市場處副處長高群荐今天接受中央社記者電話訪問表示，零批場承銷人對規章內包含，簽約時程改一年、要求每天最低成交量、設請假規範、不能繼承攤位等有意見，要求台北農產公司盡快與承銷人溝通。

高群荐說，北市府訂定基本規範，細節由北農處理，批發市場日前爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，攤商染疫，因無法核對身分，為有效管理，才通知北農修改規章。

北農日前公告「台北市果菜批發市場零批場管理規章」，包含零批場攤位每3年調整一次，分配、抽籤攤位及簽約由農產公司負責；攤商若因病假、事假不能到場，應事先以書面知會北農，不得任意請假等。

多名攤商與台北市蔬菜公會代表今天針對規章內容與市場處、北農等開會，現場聚集近百名攤商，抗議聲不斷，氣氛一度緊張。

攤商透露，北市府因遇疫情，才發現零批場附近許多攤商未簽約、列冊，近日修改零批場管理規章並設條件，市府及北農修改規定，根本不顧攤商生存權。

北農主秘路全利事後接受記者電訪說，第一、第二批發市場附近果菜攤共約1200餘攤，上午有多名攤商及代表到場開會，針對管理規章有意見，近期將依市場處要求向攤商說明。

北農 北市 疫情

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