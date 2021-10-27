北市設批發市場管理要點 攤商抗議：影響生存權

連結淡水八里兩岸重交通「關渡大橋」，今年5月自從交通部公路總局設置雙主柱護欄分隔，也就是大家戲稱的棒棒糖之亂，引起許多爭議，現在民眾向反應，上橋閘道原本機車道卻變成了槽化線，導致車道縮減，讓機車族突然得往汽車道併入，措手不及，引發安全上的疑慮。

2021-10-27 19:33