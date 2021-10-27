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新北推「天際影展」 洽談航線播放優選紀錄片

中央社 / 新北27日電

新北市府今天表示，與航空公司接洽在飛機上播放優選的紀錄片，透過「天際影展」讓新北印象推向全球。另外，新北影視協拍中心也盤點供外景拍攝的資源，讓劇組可以線上場勘。

新北市府新聞局長張愛晶今天在市政會議中專案報告表示，為讓世界更認識新北，掌握網路無遠弗屆的趨勢，透過新媒體的宣傳與影片，提昇國際能見度。

她說，新北協拍中心已輔導超過5000部作品，包括知名的電視劇「火神的眼淚」、「斯卡羅」、電影「當男人戀愛時」都有場景在新北開拍；中心除協助租借場地也將建立資料庫，讓國內外導演、劇組可先在網路線上場勘；也結合已完工的國家電影中心，讓整座新北城市成為劇組的攝影棚。

張愛晶表示，新北扶植紀錄片11年，協助波士頓台灣影展、法國坎城市場展、威尼斯市場展等國際各大影展中參展，爭取國際大獎的肯定。另外，與多家知名線上影音串流平台合作，也將與航空公司洽談在航線上播放，讓優選作品在世界被看見。

張愛晶說，自媒體已成為官方宣導市政的主流，在重大政策或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的溝通，都透過大眾媒體與社群多管齊下擴散；也透過哏圖與懶人包宣導，並自製影音在Youtube平台上架，讓城市印象推向國際。尤其，臉書「我的新北市」粉絲頁粉絲人數即將突破百萬大關，對市政溝通有很大幫助。

新北市長侯友宜表示，新媒體時代年輕人有創意，媒體形式愈來愈多元化，他勉勵各局處要擁有使用媒體的能力，輕薄短小的影音讓觀眾感受到故事的穿透力，要不斷使用影音串起行銷市政的橋梁，盼除傳統電子與平面媒體，也要重視接觸新媒體。

新媒體 紀錄片 新北 侯友宜

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