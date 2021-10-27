新北法扶結合社工師首創「社福門診」 跨域緊密社會安全網

新北市社會局與法律扶助基金會合作，在三重重新路農會大樓5樓新北分會處所，全國首創「社福門診」，由新北社工師公會資深社工師進場駐點，與法扶律師合作，彼此對於服務案件相互支援協助，在法律諮詢外，提供社會福利服務，包含實物銀行生活物資的提供，2年下來成果斐然，也將社會安全網織得更緊密。

法扶基金會新北分會會長徐偉群表示，該會對於需要專業性法律幫助卻又無力負擔訴訟費用的民眾，給予即時的諮詢及援助，以2020年為例，提供法律諮詢的有12807件，受理後續出庭服務的有9444案。由於服務對象有許多是弱勢族群，在社會局的媒合和規劃下，2019年與新北社工師公會合作，由社工師駐點服務。

新北市社會工作師公會總幹事蔣芳琪表示，該會成立於2001年，目前於新北市執業的社工師大約有1000人，公會20年來致力於提升社工師專業知能，持續照顧弱勢族群，會前來法扶求助的民眾，不僅有法律問題，常伴隨多元議題，例如經濟困難、長期失業、教養衝突、家庭暴力等，透過雙方相互支援，資源整合盤點，共同協助弱勢民眾解決問題。

社會局社會工作科長劉文湘表示，「社福門診」一站式服務，可同時提供弱勢民眾法律扶助和福利資源二合一服務，從108年10月雙方緊密合作以來，已及時攔住超過百位民眾免於陷入高風險危機，對於整體社會安全網發揮預防的功效。