新北持續推水患自主防災社區 今年與在地企業並肩防汛

新北近年持續推水患自主防災社區，今年除3位熱心里長也號召社區幹部及里民完成各項教育訓練及演練活動外，在地企業也挹注物資，讓市府募得100支對講機、200顆電池、200件反光背心與食品物資等，藉由防災裝備提升，達到社區自主抗災、救災的目標。

新北自107至109年間已成立10處水患自主防災社區，110年持續於瑞芳區龍安里、樹林區三龍里、汐止區保長里再推動3處防災社區，而在今年水患自主防災社區中，3位熱心里長也號召社區幹部及里民完成各項教育訓練及演練活動。

水利局指出，活動透過非工程措施全面推動「水患自主防災社區」建立與運轉，整合社區組織力量及資源，激發民眾建立防災意識，提昇社區「抗災、避災、減災」之預防措施。

水利局提到，這次活動也提升在地企業參與防災社區的連結，使企業能量納入防救災資源，以建立公、私部門防災合作關係，特別感謝在地企業汐止區保長里內的中華貨櫃，加入社區防災編組企業防災組，於颱風豪雨期間隨時支援堆高機與鏈鋸之協助；瑞芳區龍安里丘比特烘培工坊與樹林區三龍里雅崎菈手作烘培工坊，捐贈食品物資，大家共創三贏效果。