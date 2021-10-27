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新北持續推水患自主防災社區 今年與在地企業並肩防汛

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
汐止保長里里民於王母救世宮進行防災演練，結合宗教團體一同自主抗災、救災。圖／新北市水利局提供
汐止保長里里民於王母救世宮進行防災演練，結合宗教團體一同自主抗災、救災。圖／新北市水利局提供

新北近年持續推水患自主防災社區，今年除3位熱心里長也號召社區幹部及里民完成各項教育訓練及演練活動外，在地企業也挹注物資，讓市府募得100支對講機、200顆電池、200件反光背心與食品物資等，藉由防災裝備提升，達到社區自主抗災、救災的目標。

新北自107至109年間已成立10處水患自主防災社區，110年持續於瑞芳區龍安里、樹林區三龍里、汐止區保長里再推動3處防災社區，而在今年水患自主防災社區中，3位熱心里長也號召社區幹部及里民完成各項教育訓練及演練活動。

水利局指出，活動透過非工程措施全面推動「水患自主防災社區」建立與運轉，整合社區組織力量及資源，激發民眾建立防災意識，提昇社區「抗災、避災、減災」之預防措施。

水利局提到，這次活動也提升在地企業參與防災社區的連結，使企業能量納入防救災資源，以建立公、私部門防災合作關係，特別感謝在地企業汐止區保長里內的中華貨櫃，加入社區防災編組企業防災組，於颱風豪雨期間隨時支援堆高機與鏈鋸之協助；瑞芳區龍安里丘比特烘培工坊與樹林區三龍里雅崎菈手作烘培工坊，捐贈食品物資，大家共創三贏效果。

水利局還說，他們也結合社會局「新北市好日子愛心大平台」，從在地企業募集100支對講機、200顆電池與200件反光背心等，將提供各水患自主防災社區使用，充實防災社區裝備，提昇民眾災害應變能力，盼達成社區自主抗災、救災的目標。

瑞芳區龍安里在演練中模擬新店溪水位上漲，巡視預警組前往新柑橋巡視基隆河水位。圖／新北市水利局提供
瑞芳區龍安里在演練中模擬新店溪水位上漲，巡視預警組前往新柑橋巡視基隆河水位。圖／新北市水利局提供
在地企業共同捐贈防災物資。圖／新北市水利局提供
在地企業共同捐贈防災物資。圖／新北市水利局提供
樹林區三龍里在演練中模擬防災社區行政後勤組於災前進行裝備檢查及物資清點。圖／新北市水利局提供
樹林區三龍里在演練中模擬防災社區行政後勤組於災前進行裝備檢查及物資清點。圖／新北市水利局提供

汐止 瑞芳 新北

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