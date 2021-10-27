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三貂嶺自行車道將開通 交通配套待改善

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
三貂嶺自行車道即將在今年的12月底完工，市議員林裔綺要求做好交通配套及停車等問題。 圖／觀天下有線電視提供
三貂嶺自行車道即將在今年的12月底完工，市議員林裔綺要求做好交通配套及停車等問題。 圖／觀天下有線電視提供

三貂嶺自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，即將在今年的12月底完工，今(27)日市議員林裔綺就邀集相關單位會勘周邊的交通配套及停車等問題，還要讓自行車道和周邊景點串連起來，讓遊客可更深入旅遊，帶動瑞芳區和雙溪區的觀光熱潮。

雙溪區在新北市各區中，相對較缺乏知名度，此次的自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，可望將遊客帶入雙溪，但是如何讓遊客從自行車道的牡丹出口串連到雙溪區的各個景點，就需要各單位共同研議，希望能藉由自行車道開通，帶動瑞芳區和雙溪區共好。

市議員林裔綺表示，主體工程附近有民宅且道路狹小，未來遊客和自行車的湧入會造成道路的擁擠，還有停車等問題，將造成在地民眾生活的不便，所以今天現勘周邊的交通配套措施，讓相關單位帶回研議。

充滿歷史風味的舊隧道打通成自行車道，想必啟用後將帶來相當多多的遊客，但是周邊巷弄狹小，遊客大量進入將導致道路擁擠或是亂停車等各項問題，嚴重影響當地民眾生活，議員努力爭取要各單位做好各項配套措施，盼自行車道的開通帶來遊客和繁榮，但是不給當地民眾帶來困擾。

自行車 車道 雙溪區

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