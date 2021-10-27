公有地設鐵鍊爽違停 新北設綠化步道及車格還地於民

新北新莊復興路一段巷弄內有塊公有地遭占用，新北工務局表示，市府透過「新北美樂地2.0」專案處理，已將該處做成綠化休閒步道，並還有設計無障礙空間，以及42格機車停放區，不只還地於民、美化巷弄，更讓民眾無尋覓停車位的煩惱。

新莊復興路一段149巷及129巷弄內有塊公地遭占用，民眾在出入口圍設鐵鍊，做私人停車使用，市府透過「新北美樂地2.0」專案處理，將公有地還地於民。

養工處指出，經查該處土地約有774.05餘平方公尺，有部分為私有，但大部分屬公有土地，本來經協調後該民眾願意將私有地部分供公共使用，後來又怕時間久了難以拿回私有地部分，因此反悔共同處理。

養工處表示，在與當地里長等相關單位研商後研議，重新規劃以綠化休閒步道為主軸，特別將步道底端設計成無障礙步道，並額外創造42格機車停放區域，不但讓原本凌亂巷道煥然一新，還讓居民無尋覓停車位的煩惱。

工務局表示，在交通局、新工處、養工處、新莊區公所及新莊區中和里辦公處等單位通力合作下，與占用人溝通排除占用物，並由新工處提供經費約200萬元，土地改善及綠化已於本月20日改造完成。

工務局長詹榮鋒強調，未來將持續將閒置或遭占用公有地活化成公有車場、公園綠地、微笑單車停車場等公有設施設備，發揮土地最大效益，提升市民生活品質。