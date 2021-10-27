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汐止公車亭老舊又阻通行 地方要求汰舊換新

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路上的遠東科技中心公車站牌老舊，行人在通行上有困難，市議員張錦豪會勘，要求明年汰舊換新。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路上的遠東科技中心公車站牌老舊，行人在通行上有困難，市議員張錦豪會勘，要求明年汰舊換新。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路上的遠東科技中心公車站牌，因為，候車亭老舊，再加上位在人行道上，造成行人在通行上有困難，等公車也不方便，所以，在接獲陳情後，今(27)日市議員張錦豪會勘，要求明年汰舊換新。

智慧里長黃智明說，遠東科技中心這一帶的人越來越多，候車亭使用頻率很高，但是舊式的候車亭都有柱子，再加上前面又有電線桿，造成人行道上行人通行的阻礙，感謝議員張錦豪協助，更換新型的候車亭，方便民眾搭車。

新北市議員張錦豪表示，在汐止大同路上，汐科火車站前面的遠東科技中心的人行道，因為旁邊剛好有電線桿也有候車亭，無障礙空間被限縮，行人走到這裡也有一個高低差，所以，今天請市府交通局來研議，將候車亭進行更新，改善高低差，也保留行人通行空間，會勘結論會列入明年第一批的候車亭更新，並且將公車動態電子看板一起納入，讓大同路人行道越來越順暢，等車環境也更舒適。

人行道 汐止 公車 新北

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