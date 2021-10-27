關渡大橋機車道變槽化線 機車族有安全疑慮
連結淡水八里兩岸重交通「關渡大橋」，今年5月自從交通部公路總局設置雙主柱護欄分隔，也就是大家戲稱的棒棒糖之亂，引起許多爭議，現在民眾向反應，上橋閘道原本機車道卻變成了槽化線，導致車道縮減，讓機車族突然得往汽車道併入，措手不及，引發安全上的疑慮。
公路總局日前發聲明表示，會提前在匣道將機車道取消，用意就是要在上橋之前提前將汽機車併入同一條車道，避免上橋匯流時造成危險。
立委洪孟楷指出，許多機車族騎到一半才發現，因此要求公路總局要做清楚告示標線，讓騎士提前準備併入車道才不會造成危險。
立委洪孟楷表示，公路總局在沒事先知會民眾下就畫設槽化線，造成車道縮減，機車騎士來不及習慣，而在這星期也會要求公路總局針對關渡大橋的改善，召集相關單位，以及民眾進行說明會，了解大家的意見，並且做出對於使用者最安全的措施。
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