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汐止姜子寮古道有原始風 通泰安瀑布具挑戰性

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區姜子寮古道，石頭泥土路走起來親自大自然，3.5公里的路程，還可以通往基隆的泰安瀑布更有挑戰性。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區姜子寮古道，石頭泥土路走起來親自大自然，3.5公里的路程，還可以通往基隆的泰安瀑布更有挑戰性。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的姜子寮絕壁，風景優美，吸引越來越多遊客到訪，而其實在一旁有原始風貌的姜子寮古道，卻更有挑戰性，石頭泥土路走起來親自大自然，3.5公里的路程，還可以通往基隆的泰安瀑布，是不少登山客的新選擇。

汐止區姜子寮絕壁是一處絕世美景，沿線風景也不錯，中間一處瀑布被群山環繞，最近溪水充沛真的很美，尤其這兩年吸引更多人來，現在不但假日遊客好多，連平常日都好多登山客相約來爬山，民眾說沿途空氣不錯，走起來很舒服，上個星期來覺得不錯，所以，又帶朋友來走。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，現在姜子寮絕壁尤其是假日真的人很多，假日鄉親在走完絕壁覺得還不夠、意猶味盡，可以走平台旁的古道上去，一直走過去到與基隆市的分界嶺再往上走，走到頂點叫旗尾崙，是汐止最高的地標，之後再往回走到了分岔路，如果累了的話，可以往下走，出口是姜子寮土地公廟。

孫焰龍表示，當然如果覺得走的還不夠想繼續走，在分岔路可以選擇往北走，就可以到七堵的草濫，然後再走下去就可以到泰安瀑布，接著再往回走草濫從七堵回程，這樣走下來大概可以走一整天、玩一整天，很不錯的旅途。如果整裝出發，覺得姜子寮絕壁走不夠，古道是一條不錯又比較有挑戰性的路線。

汐止 基隆

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