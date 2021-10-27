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汐止舊長安橋封了...開車影響不大 走路得多繞一段路

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府新工處今天起封閉汐止區舊長安橋，未來將拆除並改建符合200年洪水頻率高度的人行橋。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府新工處今天起封閉汐止區舊長安橋，未來將拆除並改建符合200年洪水頻率高度的人行橋。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府今天起封閉汐止區舊長安橋，拆除後將興建符合200年洪水頻率高度的人行橋。封閉首日橋面未見施工，有人不想繞遠路走新長安橋，但被擋下，勸說不要再走舊橋。配合封橋車流改變，市府也調整舊長安橋位在鄉長路一段這則路口號誌，維持交通順暢。

跨越基隆河的舊長安橋，是汐止區連接長安里、鄉長里的重要幹道。早年興建的防洪標準較低，因此兩端要設置防洪閘門，與兩側增高後的堤防等高，防範颱風暴雨來襲時，洪水從橋面灌入附近社區。

市府2012年底配合中央200年洪水頻率整治計畫，在往上游距離舊橋橋270公尺處興建新長安橋。完工後打算拆除舊長安橋，但地方人士認為走新橋通勤、上下學要多繞一段路，且新橋位置偏僻，擔心女性安危，反對拆除。

市府新建工程處多次與地方溝通協調及召開說明會，才與居民達成共識，今天起封閉舊長安橋，未來拆除後，再改建僅供行人及自行車通行的橋梁。

新工處事先在舊長安橋兩端設置告示牌，提醒用路人改道消息。今天封閉橋梁，禁止人車通行，並有人員駐守兩端，告知行人改走新橋路線。有人認為今天未見施工，想直接穿越舊橋，全被擋下。

舊長安橋封閉後，新長安橋車流量增加。市府已調整進出新長安橋紅綠燈時相及秒數因應，過去從鄉長路一段上下新長安橋，綠燈雙向通行，今天已改成上橋、下橋綠燈錯開，讓下橋左轉長興街或迴轉堤岸旁道路的車輛更順暢，減少車流交錯導致堵車。

新北市政府新工處今天起封閉汐止區舊長安橋，未來將拆除並改建符合200年洪水頻率高度的人行橋。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府新工處今天起封閉汐止區舊長安橋，未來將拆除並改建符合200年洪水頻率高度的人行橋。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府新工處今天起封閉汐止區舊長安橋，未來將拆除並改建符合200年洪水頻率高度的人行橋。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府新工處今天起封閉汐止區舊長安橋，未來將拆除並改建符合200年洪水頻率高度的人行橋。記者邱瑞杰／攝影

汐止 新北

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