新北產業園區站將蓋7千坪商辦大樓 今年底招商

新北產業園區站位於五工路西側與新北大道交叉口，新北捷運局今日舉辦「新北環狀線新北產業園區站土地開發案」招商說明會，預估投資總金額約11億元，將於今年底公告徵求投資人，若順利簽約後，可望於2024年開工。

新北產業園區站基地面積約720坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7000坪的捷運商辦大樓。開發大樓具環狀線及機場線雙捷運優勢，可由機場捷運A3站預辦登機，鄰近新莊北側知識產業園區規劃之客運轉運站，將成為雙北重要交通節點及國際門戶。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，捷運局預計2022年第2季就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

鄭智銘說明，新北產業園區站具環狀線及機場線雙捷運優勢，可連結新莊、板橋、中和及新店地區，與串連臺北車站及桃園國際機場，周邊有台64、65線快速道路及國道1號高速公路，交通條件佳，將成為雙北地區交通樞紐，且緊鄰新北產業園區、新莊北側知識產業園區、新莊副都心及頭前重劃區，極具商業及辦公發展性。

環狀線通車後，搭配捷運場站開發,吸引人潮於捷運沿線活動，透過新北產業園區站可帶動周邊開發完成地區產業發展，配合規劃中客運轉運站，提供三重、新莊、泰山、五股地區之客運轉運需求，預期將可增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益，並使新北市逐步成為TOD城市，打造優質舒適的捷運生活圈。