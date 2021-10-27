快訊

評／美中和解了嗎？拜登如何處理對中貿易政策

大手筆寵妻！台積電魏哲家贈妻千張股票 市值近6億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北產業園區站將蓋7千坪商辦大樓 今年底招商

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北產業園區站基地面積約720坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7000坪的捷運商辦大樓。圖／新北市捷運局提供
新北產業園區站基地面積約720坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7000坪的捷運商辦大樓。圖／新北市捷運局提供

新北產業園區站位於五工路西側與新北大道交叉口，新北捷運局今日舉辦「新北環狀線新北產業園區站土地開發案」招商說明會，預估投資總金額約11億元，將於今年底公告徵求投資人，若順利簽約後，可望於2024年開工。

新北產業園區站基地面積約720坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7000坪的捷運商辦大樓。開發大樓具環狀線及機場線雙捷運優勢，可由機場捷運A3站預辦登機，鄰近新莊北側知識產業園區規劃之客運轉運站，將成為雙北重要交通節點及國際門戶。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，捷運局預計2022年第2季就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

鄭智銘說明，新北產業園區站具環狀線及機場線雙捷運優勢，可連結新莊、板橋、中和及新店地區，與串連臺北車站及桃園國際機場，周邊有台64、65線快速道路及國道1號高速公路，交通條件佳，將成為雙北地區交通樞紐，且緊鄰新北產業園區、新莊北側知識產業園區、新莊副都心及頭前重劃區，極具商業及辦公發展性。

環狀線通車後，搭配捷運場站開發,吸引人潮於捷運沿線活動，透過新北產業園區站可帶動周邊開發完成地區產業發展，配合規劃中客運轉運站，提供三重、新莊、泰山、五股地區之客運轉運需求，預期將可增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益，並使新北市逐步成為TOD城市，打造優質舒適的捷運生活圈。

機場捷運 北捷 新北

延伸閱讀

新北金山創生食農體驗 小朋友到農場手作紅龜粿好開心

林右昌再槓柯文哲 侯友宜：新北願意為兩市承擔更多

新北今表揚30位績優人員 「她」是捷運環狀線重要推手

疫情影響 捷運、台鐵人次大減 僅這都市捷運人次逆增

相關新聞

台北熊好券預算又沒過 柯文哲：又沒過？天啊！

台北熊好券加碼振興，藝文券、市集券、饗購券共5.1億預墊付案今議會審議，但議員對市府直接和間接持股50%的公司不能參與振...

抽獎再等等！「台北熊好券」墊付案 今二讀闖關再失敗

台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，其中藝文券、市集券、饗購券共5.1億預墊付案今天在議會審議，但議員針對市府直接和間...

民代憂「三環六線」無法實現 侯友宜：任內規畫完

新北市議會今日舉辦總質詢第二日，民進黨團認為近期物價上漲，多項捷運工程流標，使捷運局不斷增加經費，市府財政負擔變重，憂心...

汐止舊長安橋封了...開車影響不大 走路得多繞一段路

新北市政府今天起封閉汐止區舊長安橋，拆除後將興建符合200年洪水頻率高度的人行橋。封閉首日橋面未見施工，有人不想繞遠路走...

新北產業園區站將蓋7千坪商辦大樓 今年底招商

新北產業園區站位於五工路西側與新北大道交叉口，新北捷運局今日舉辦「新北環狀線新北產業園區站土地開發案」招商說明會，預估投...

新北金山創生食農體驗 小朋友到農場手作紅龜粿好開心

疫情降級下新北戶外已逐步解封，為了讓小朋友體驗久違的大自然，新北市金山青農陳琬婷利用金山區公所創生提案機會，與金山第一零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。