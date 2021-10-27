抽獎再等等！「台北熊好券」墊付案 今二讀闖關再失敗

台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，其中藝文券、市集券、饗購券共5.1億預墊付案今天在議會審議，但議員針對市府直接和間接持股50%的公司不能參與振興，避免與民爭利，彼此意見不一，經過討論後沒有結果，市集券和饗購券的墊付案再度暫擱，留待政黨協商。另外，連同北市敬老儲值金4.5億元的墊付案，也一併暫擱。

因熊好券的墊付案中，市集券、饗購券再度被擱，雖然藝文券、住宿券、運動券已二讀通過，但須5券同時抽獎，至少要等政黨協商結果出爐，下周三才能在大會二讀，市府希望趕在本周供民眾公開抽獎的期望確定落空。

對此，副市長黃珊珊說，只能尊重大會決議，但她強調，符合條件的北捷店家，只有只有北捷開發票的十多家商店，其實店家並不多，不會與民爭利。

台北市長柯文哲10月12日時，聽到熊好券預算被議會擱置時，柯說「中央發五倍券，立法院有先通過預算？也是這樣包裹過去。」引發議員不滿，認為之前不尊重議會審查權，產生許多程序瑕疵，認為應該道歉。也有議員認為，柯文哲明天將至議員進行專案報告，也應該再道歉。

「台北熊好券」分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種 ，其中住宿券、運動券本月中已經順利二讀；市集券、饗購券13日通過議會財建委員會審議，藝文券19日也由教育委員會審議過關，今天送大會二讀，原本預計通過後，5種券即可開始供民眾抽籤。

下午二讀會前，柯文哲中午先率各局處首長赴台北市議會新黨黨團，說明這個會期市府的政策性預算及優先議法案，同時，也請新黨黨團能支持「台北熊好券」墊付案，以利過關。與新黨黨團會議結束後，柯還特地繞去無黨籍議員辦公室拜會議員，爭取支持。

柯文哲說，期望熊好券能通過，現在大家嗷嗷待哺，且墊付案爭議，他已經道歉很多次了，至於最快何時能抽獎，柯文哲說，還要看廣告怎麼做，政策要廣告，希望愈快愈好。柯還說，如果沒通過，那就慘了。沒想到還是沒闖關成功。

市府表示，北捷店家適用範圍，主要是在車站的捷運花車商品、台北市內捷運站之自售咖啡專櫃及台北市內捷運站自售咖啡自取點。以及兒樂中心的消費和小巨蛋冰上樂園購物及消費等，店家並不多。

下午墊付案討論過程，各黨議員針對持股50%的公司不能參與振興，意見不一，經主席裁示後，決定交付政黨協商，下周三再審。