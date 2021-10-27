新北金山創生食農體驗 小朋友到農場手作紅龜粿好開心

疫情降級下新北戶外已逐步解封，為了讓小朋友體驗久違的大自然，新北市金山青農陳琬婷利用金山區公所創生提案機會，與金山第一零售市場40年米食點心攤「富品家」，今天邀請市立金山幼兒園的小朋友體驗農場自然生態及手作紅龜粿，進行食農教育體驗，小朋友都很開心。

陳琬婷在金山五湖里建立的金山遠足農場，是個完全不使用農藥和化學藥劑的自然生態體驗農場，園內也因此吸引很多原生動物造訪，這次透過金山創生提案中行政院農業委員會水土保持局的青年回鄉行動獎勵計畫，以實驗性及創新性的農村體驗思維讓在地小朋友在自然的生態導覽體驗中更深入了解自己家鄉，也替金山在地農村發展注入新能量。

富品家傳統美食是在金山市場經營40年的人氣老店，這次提供小朋友透過親手將內餡包入可愛特色造型小紅龜粿的體驗，不但讓現場小朋友了解這項傳統美食技藝，也學習到了解自己吃的食物是如何從食材轉變為食物過程的飲食教育；富品家傳統美食在店內還有以各種顏色及不同食材手做的迷你粿和古早米食點心，也是金山在地非常搶手的伴手禮。

金山區長廖武輝表示，新北市金山區得天獨厚的山海環境加上擁有北海岸豐富的農業腹地，在一群熱情在地青農投入下，最適合做為食農教育體驗的場域，透過這次食農教育活動，讓小朋友經由與食物、農民、自然環境和在地工作者的互動體驗過程，認識金山在地的農業及傳統技藝，未來更希望農友結合在地商圈市場及特色商家合作達到互惠互利，不但可以讓民眾深度體驗金山，也讓金山農業及在地文化產業特色發揚出去。