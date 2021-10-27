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民代憂「三環六線」無法實現 侯友宜：任內規畫完

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨團擔憂物價狂漲，新北市府預算恐支撐不住，侯友宜無法在任內完成預定的捷運建設。圖／新北市捷運公司提供
民進黨團擔憂物價狂漲，新北市府預算恐支撐不住，侯友宜無法在任內完成預定的捷運建設。圖／新北市捷運公司提供

新北市議會今日舉辦總質詢第二日，民進黨團認為近期物價上漲，多項捷運工程流標，使捷運局不斷增加經費，市府財政負擔變重，憂心「三環六線」恐無法在新北市長侯友宜任內實現，另外環狀線經營權也是一個重要問題。侯友宜承諾，會在任內將所有捷運規畫完成，預計三鶯線能在2023年完工，樹林線可望在明年發包，2028年完工。

新北市議員廖宜琨指出，近期缺工缺料的問題越來越重，也影響新北市境內公共工程的進度，尤其捷運線的進度更是讓人擔憂，這在前市長朱立倫時期8年期間就延期了8次，希望侯友宜能夠加油，順利完成三環六線。

新北市議員何博文、張志豪則說，捷運完工後還會遇到虧損問題，依審計報告來看，新北捷運公司至今已虧損5.5億。雖然淡海輕軌、新北環狀線、安坑輕軌、三鶯線及新北樹林線已規畫30處土地開發基地，預計引入投資總金額達1210億元、提供超過6500個工作機會，能夠挹注捷運建設自償性經費250億元，但以這樣來看，自償率仍是相當低，未來捷運營運後的虧損情形令人憂心。

侯友宜表示，市府現階段正在全力拚捷運，八里輕軌與五泰輕軌都已經通過交通部審核，正待行政院核定，另外，深坑輕軌也已經送審，希望行政院多支持。

侯友宜表示，市府一直追加預算，自己壓力也很大，畢竟不能債留子孫，一定要把成本控制到合理範圍內，現在三環六線要負擔2628億，最重要的是怎麼去創造更多效益。

侯友宜說，新北市府會將捷運營建成本控制在合理範圍內，現階段三環六線的總經費為6590億，市府負擔2651億元，自償性經費為1359億元，以30年來計算，仍可負荷。市府未來也會持續規畫周邊建設，提高捷運的經濟效益。

侯友宜表示，新北環狀線共有10處捷運場站土地開發案，目前完成4處招標案，另外6處預計明年能完成招標。

侯友宜提到，有些東西還是仰賴中央幫忙，像淡海輕軌就牽扯上淡海新市鎮的發展，希望中央可在土地變更的流程可以加速，讓這裡的發展速度變得更快。

侯友宜補充，雙北捷運局已決定在11月派副市長共同討論環狀線經營權，一切依契約行事，雙北都有共識，未來會以一家營運為原則。

侯友宜表示，會在自己任內將「三環六線」規畫完成。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，會在自己任內將「三環六線」規畫完成。記者張睿廷／攝影

捷運 侯友宜 新北 三環六線

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