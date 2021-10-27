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鬆綁後迎健康新生活 議員開辦板橋學童足球體驗營

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍盼學童藉足球活動提升免疫力，樂觀開朗迎向健康新生活。圖／戴瑋姍提供
新北市議員戴瑋姍盼學童藉足球活動提升免疫力，樂觀開朗迎向健康新生活。圖／戴瑋姍提供

國內防疫逐漸鬆綁與降級，新北市議員戴瑋姍從2019年就開始推廣學童體驗足球活動，今年中因本土疫情暫停，如今疫情趨緩，終於能在本月26日於板橋文德國小開辦今年首場體驗營，也盼學童藉足球活動提升免疫力，樂觀開朗迎向健康新生活。

本土疫情趨緩後，許多民眾也開始恢復戶外運動，戴瑋姍自2019年4月以來，連年引進新北市體育總會足球委員會蔡尚明總幹事、陳文發副總幹事與推廣組鄭宗賢組長合力催生「校園巡迴推廣足球」系列活動，今年因本土疫情而暫停，如今終於能復辦。

戴瑋姍議員辦公室指出，經洽談終於確定從本月26日起連三個月於文德國小、大觀國小、國光國小，開辦三校、九場板橋區足球體驗營的深耕推廣活動；目前已在文德國小開辦首場「2021板橋區三校足球推廣體驗營」。

戴瑋姍期待，透過整合議員辦公室、新北市板橋區弱勢關懷成長協會、新北市閱讀新生活協會、新北市體育總會足球委員會的力量，群策群力推展日常參與運動的風氣，尤其盼望板橋區學童能藉體驗營提升免疫力，以樂觀開朗的活力迎向後疫情的健康新生活。

戴瑋姍期待，透過整合議員辦公室、新北市板橋區弱勢關懷成長協會、新北市閱讀新生活協會、新北市體育總會足球委員會的力量，群策群力推展日常參與運動的風氣。圖／戴瑋姍提供
戴瑋姍期待，透過整合議員辦公室、新北市板橋區弱勢關懷成長協會、新北市閱讀新生活協會、新北市體育總會足球委員會的力量，群策群力推展日常參與運動的風氣。圖／戴瑋姍提供
在許多單位努力下，本月26日起將連三個月於文德國小、大觀國小、國光國小，開辦三校、九場板橋區足球體驗營的深耕推廣活動；目前已在文德國小開辦首場「2021板橋區三校足球推廣體驗營」。圖／戴瑋姍提供
在許多單位努力下，本月26日起將連三個月於文德國小、大觀國小、國光國小，開辦三校、九場板橋區足球體驗營的深耕推廣活動；目前已在文德國小開辦首場「2021板橋區三校足球推廣體驗營」。圖／戴瑋姍提供

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