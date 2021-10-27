與朱立倫搭檔總統大選？侯友宜：做好市長角色

新北市長侯友宜今天答覆民進黨議員對於總統蔡英文四個堅持的質詢表示， 他尊重總統說的話。是否可能和國民黨主席朱立倫搭檔參與總統大選，他說，會做好市長角色，把握當下。

侯友宜今天赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨議員張志豪、李坤城、何博文及廖宜琨等人輪番就蔡總統的「四個堅持」提出質詢。李坤城詢及對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的態度，侯友宜說，他尊重總統說的話。

他表示，中華民國已經就是一個國家，台灣旁邊雖有很多國家，「若有國家傷害我們國家人民，他一定會用生命捍衛國家」。

議員詢及是否參選市長連任，侯友宜表示，現在做好工作，目前不去想連任的問題，若做不好，就算想連任，人民也不會讓你連任。至於未來是否會和國民黨主席朱立倫搭檔參選總統大選的問題，他表示，「我現在是市長，只會做好工作，把握當下，未來的事多問也沒用，他對每個人的想法都尊重。

議員追問是否認同朱立倫推動報復性罷免等路線，他表示，他認同大家一起為人民做事，一切取決於民意。被追問到是否支持重啟核四？侯友宜表示，若沒有能力處理核廢料，就不要用核電，因為沒有核安就沒有核電，能源政策屬中央權責，重啟核四已進到公投階段，他尊重民意。

總統蔡英文在國慶大會發表國慶演說提出「四個堅持」：堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。