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新北今表揚30位績優人員 「她」是捷運環狀線重要推手

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜於今日市政會議上親自頒獎並表揚30位績優人員，圖右為獲獎人之一交通局技士賴俞如。圖／新北市人事處提供
新北市長侯友宜於今日市政會議上親自頒獎並表揚30位績優人員，圖右為獲獎人之一交通局技士賴俞如。圖／新北市人事處提供

新北市政府今日表揚30位績優人員，獲獎人來自許多不同單位，其中交通局技士賴俞如，致力打造新北便捷交通網，推動環狀線第一階段新店大坪林站至新莊新北產園區站通車，讓新店、中和、板橋及新莊等地區的市民無須再轉乘至台北市，大幅節省通勤時間。

侯友宜今於市政會議上表揚30位績優人員，包含交通、工程、觀光、文化、社福、民政及警政等不同工作崗位上的傑出表現，他與人事處都表示，感謝獲獎同仁及市府團隊積極配合推動市府各項重大政策方針，為新北市民提供更優質的服務。

交通方面，交通局技士賴俞如打造捷運環狀線第一階段通車，方便市民在新北內快速通勤；養護工程處副總工程司廖學志，規劃上下學時段學童與行人通行專屬道路，且車輛不得進入，讓民眾安心通學。

工程方面，高灘地工程管理處副總工程司歐瑞良積極推動河濱公共工程、公園特色、共融及全齡化改善等政策，打造孩童及年長者更安全的強健身心及休憩空間。

運動觀光方面，教育局專員張家碧規劃打造「中角灣國際衝浪基地」，並於中角國小設立「衝浪學苑」兼顧選手培育；文化方面，淡水區公所視導羅建成，透過「淡水環境藝術節」、「聖誕節愛在淡水」等活動發揚在地文化。

社政方面，永和區公所課員洪麗華，長期關懷獨居老人及送餐；家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作督導李淑君，不分日夜守護受虐兒少、婦女及被害人的安全。

民政方面，板橋戶政事務所課員莊雅淳，積極協助外籍人士辦理居留證、定居事宜，以及儘速取得我國國籍，提升我國公務員國際形象；治安方面，警察局鑑識中心警務正張良帆，首創「線上居家防竊安檢網頁」，讓民眾可線上檢測家中防竊安全。

新北市長侯友宜於今日市政會議上親自頒獎並表揚30位績優人員，圖右為獲獎人之一淡水區公所視導羅建成。圖／新北市人事處提供
新北市長侯友宜於今日市政會議上親自頒獎並表揚30位績優人員，圖右為獲獎人之一淡水區公所視導羅建成。圖／新北市人事處提供

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