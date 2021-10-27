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新北行動醫療車駐點偏鄉 協助2531隻毛孩醫療服務

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
獸醫師囑咐飼主平日如何照護及定期施打預防針。圖／新北市動保處提供
獸醫師囑咐飼主平日如何照護及定期施打預防針。圖／新北市動保處提供

為維護醫療資源匱乏地區毛寶貝健康，新北市動保處在10區尚未設置動物醫院行政區設置駐點站，媒合執業獸醫師每月2次前往各區駐點看診，至今已協助2531隻毛寶貝醫療服務，包含疫苗接種、簡易手術、慢性病治療、照顧諮詢等。動保處表示，疫情舒緩，毛寶貝行動醫療服務已重新恢復舉辦，詳情可向在地區公所詢問，或至新北市動保處網站查詢。

動保處於萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來及三芝區等10個尚未設置動物醫院行政區，和獸醫師公會合作，成立毛寶貝行動醫療站。為了方便獸醫師於偏遠地區門診，動保處改裝動物行動醫療車，5分鐘內就可以卸下診療桌、屏風、消毒用品與診療器械等設備，布置成一個動物診療間，隨車配備還有傳染病快篩、犬貓體內外驅蟲藥、紗布及繃帶等醫療用品，增加更多機動性，以提供寵物所需的狂犬病疫苗注射、一般門診、除蚤驅蟲等醫療服務。

烏來區石小姐表示，因所在地沒有動物醫院，寵物生病或有看診需求時，常需大費周章至他區就醫，不僅耗時，常因無法及時醫療，延宕病程，先前領養一隻小貓「布丁」，還很擔心不知道要怎麼照護幼小貓咪，現在有行動醫療站定期駐點服務，獸醫師幫忙仔細檢查「布丁」皮膚、外觀，每個月提供最貼心照護須知，真的非常方便。

動保處表示，感謝民間獸醫師支持，投入行動醫療服務，讓更多動物得到醫療照護，因行動醫療車及行動醫療駐點站在地醫療服務，讓飼主不再將帶毛寶貝去看病視為畏途，鼓勵民眾定期為寵物健康檢查、疫苗注射、除蚤驅蟲，了解毛寶貝健康，若有疾病能夠早期發現並早期治療，建立毛寶貝家庭醫師的觀念。

獸醫師在「動物行動醫療車」上為寵物進行檢查。圖／新北市動保處提供
獸醫師在「動物行動醫療車」上為寵物進行檢查。圖／新北市動保處提供

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