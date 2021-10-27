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綠營批侯友宜不敢譴責共機 侯反嗆：用槍戰守護過人民
新北市議會今日舉行第二天總質詢，民進黨團要新北市長侯友宜提出對中共軍機繞台看法，並要求侯說出「中國就是敵國」，侯友宜回應自己會誓死捍衛中華民國，綠營不滿這樣的回覆，雙方不斷跳針。侯友宜到後面甚至問議員，自己一生都在守護中華民國，「你願意跟我這樣做嗎？你做過嗎？你做過嗎？」場面相當火爆。
新北市議員李坤城表示，如果中共軍機不斷擾台，是不是要大聲抗議，是不是應該大聲譴責，要侯友宜對此表態。
侯友宜回應，中華民國是一個國家，自己一生捍衛中華民國，保護中華民國，若有任何國家傷害台灣這塊土地，一定會站出來捍衛。
新北市議員何博文接著問，這種說法就是不敢譴責中共軍機，侯友宜是國民黨內明星，但中國軍機繞台，侯友宜卻不敢說話，這樣要怎麼說自己會「捍衛台灣」？
侯友宜回答，自己經歷這麼多槍戰，守護台灣，用行動比語言還好，自己這一生都在守護中華民國，當警察時還曾被槍抵頭過，「你願意跟我這樣做嗎？你做過嗎？」雙方一來一往，互不退讓，場面火爆。
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