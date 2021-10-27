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全運會碰上虎豹潭意外 侯友宜：只能選急迫性的先做

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在市政會議中表示，兩者之間他只能選擇一項急迫性的工作先做。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今天在市政會議中表示，兩者之間他只能選擇一項急迫性的工作先做。圖／新北市新聞局提供

新北市政府睽違18年再度舉辦全國運動會，已在10月21日落幕。但開幕式當晚卻碰到雙溪虎豹潭意外，新北市長侯友宜今天在市政會議中表示，兩者之間他只能選擇急迫性的工作先做，但市府各單位全力以赴，將全運會辦得圓滿成功，也協助失蹤者回到親人身邊。

針對虎豹潭意外案件，侯友宜表示，感謝最辛苦的警消弟兄救援，社會局、區公所等單位全力以赴，協助失蹤者回到他們的親人身邊，希望藉由此事件不斷反省檢討，讓山林保有一塊淨地，民眾可以親近山林、學習敬畏山林，守護安全。

侯友宜也感謝教育局、體育處，把全國運動會辦得很好，2年一次的全運會，睽違18年後再度回到新北市舉行，期間遭逢疫情，一路走來非常辛苦，市府不斷調整步伐、做好準備，從聖火點燃到開幕、閉幕，過程十分完美，選手也盡了最大的努力，雖然新北市很想拿到總統獎，但今年總共增加22面金牌，已經很厲害了。

侯友宜說，因碰上虎豹潭事件，他無法全心關注運動賽事，兩者之間只能選擇一項急迫性的工作先做，但市府各局處通力合作，讓每個場館、每場賽事順利進行，侯友宜指出，包括主辦全運會的人員及參與虎豹潭意外搜救工作者等，都要從優敘獎。

侯友宜

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