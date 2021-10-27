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新北疫苗接種涵蓋率7成 市府盼醫護加速施打

中央社 / 新北27日電

新北市府今天表示，以接種地統計，新北COVID-19疫苗第1劑次接種涵蓋率已達7成，除感謝醫護辛苦加速施打，對新增確診個案仍不可掉以輕心，盼早日進入新型態的安全生活模式。

新北市政府「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第250次應變會議」今天在市政會議室舉行；衛生局長陳潤秋表示，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例有2億4000多萬人，致死率2.04%，尤其，宜注意英國的病例發展。

陳潤秋報告「全球新型冠狀病毒肺炎Delta變異株疫情概況」時表示，美國疫情趨緩，11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准疫苗才可入境。

她說，英國疫情持續升溫，日增病例數近7月中最高峰，歸因於民眾未戴口罩、放寬管制、青少年疫苗涵蓋率不足、疫苗效力隨時間下降等。英國疫苗接種涵蓋率72.84%（接種2劑66.77%、接種1劑6.07%）。

陳潤秋分析，德國疫情上升，病例增加可能與假期跨國旅遊有關，仍有許多人未接種疫苗，且室內活動增加，預期秋冬感染及住院數將增加。

她表示，中國大陸疫情的病毒大致沿旅遊線路擴散，各地餐廳、交通工具成為疫情聚集點。各地新增許多確診病例，各地旅遊團也有遊客確診，相關接觸者如同住家人、餐廳服務生、朋友打麻將，也都相繼確診。

依據衛生局統計，至25日為止，若以戶籍地計算，新北市的第1劑疫苗涵蓋率為69.47%，因部分外縣市居民或戶籍不在新北的市民接種，若以接種地計算，接種第1劑的涵蓋率為71.03%。

市長侯友宜聽取報告後表示，英國的疫苗接種涵蓋率高，但確診數仍居高不下。德國等國家的防疫逐漸鬆綁，台灣與其他國家的防疫政策類似，新北的第1劑涵蓋率雖然7成，希望辛苦的醫護繼續努力接種，早日在安全無虞環境下與病毒共存。

侯友宜說，國門不可能永遠關起來，必須儘速增加疫苗涵蓋率，回到安全新型態的生活模式，現階段對新增個案，若非舊案，仍要小心應對，不可掉以輕心。

疫苗 疫情

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