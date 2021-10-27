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可望開放國門？侯友宜：第2劑疫苗超過6成就可

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國際疫情仍嚴峻，新北市長侯友宜表示，新北市第2劑覆蓋率快到3成，第2劑如果打超過6成，可以逐漸開放跟病毒共存。圖／新北市新聞局提供
國際疫情仍嚴峻，新北市長侯友宜表示，新北市第2劑覆蓋率快到3成，第2劑如果打超過6成，可以逐漸開放跟病毒共存。圖／新北市新聞局提供

國際疫情仍嚴峻，新北市長侯友宜今天在市政會議表示，新北市第2劑覆蓋率快到3成，第2劑如果打超過6成，可以逐漸開放跟病毒共存。只要民眾疫苗接種率提高，提升保護力，就能考慮逐漸開放國門，但只要出現任何個案狀況怪怪的， 就要提高警覺、謹慎面對。

侯友宜表示，德國、美國、紐西蘭等國家，第2劑疫苗接種率都超過6成，但是Delta病毒確診個案數仍居高不下，雖然疫情緩和，不過緩和幅度不大；各國邊境管制逐漸採取開放態度，以美國為例，外籍旅客打完2劑獲得FDA或WHO認證的疫苗即可入境，英國早就放寬管制，德國也鬆綁跨國旅遊。

侯友宜說，台灣現階段最重要就是疫苗接種，目前新北第1劑覆蓋率達到7成，第2劑覆蓋率快到3成， 新北的醫護比非常低，同仁真的非常辛苦，也有非新北市的民眾快區施打疫苗，第2劑如果打超過6成，可以慢慢逐漸開放跟病毒共存。但現階段仍要小心個案，雖然目前多是舊案，但如果有異常，就要謹慎小心面對，內部絕對不可以掉以輕心，全力以赴。

侯友宜也說，現階段對新北市而言，仍要小心翼翼，雖然多數都是舊案，但只要有任何個案狀況怪怪的， 就要提高警覺、謹慎面對，希望各單位全力以赴，做好防疫工作。

疫苗 侯友宜

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