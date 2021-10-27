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違法載運土方又傾倒山區私宅 北市3局處同時開罰

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
業者企圖將廢棄土方整建新平台做為停車場或其他用途。圖／北市大地處提供
業者企圖將廢棄土方整建新平台做為停車場或其他用途。圖／北市大地處提供

又有不肖業者違規傾倒土方破壞環境，北市府大地工程處日前巡山時，查獲北投區內有卡車載滿土方，形跡可疑，隨即錄影蒐證，當場查獲卡車開往道路邊坡隨意傾倒廢棄物。大地處表示，將A處的建築工地土方載往B處山坡地傾倒，企圖增建新平台，10月初會同相關局處會勘後，建管處開罰9萬、大地處6萬，環保局則已告發待裁罰，可罰6萬到30萬元。

大地處科長方偉受訪時表示，日前巡山員執行巡查業務時，發現北投區某山莊內有卡車形跡可疑，隨即錄影蒐證，當場查獲卡車往道路邊坡傾倒土方及廢棄物，並有挖土機在現場整地施工，經立即拍照制止並追查，源頭是從附近建築工地運出，業者持有合法清運聯單卻違法棄置土方及廢棄物，以合法掩護非法的手段破壞環境，藉機開挖整地增建平台。

方偉說明，業者並非單純傾倒廢棄物，而是在私人土地內進行土地整建，可能做為停車場或作其他用途，但是在山坡地整地必須申請水土保持計畫，就算送計畫，土方品質也會要求安全乾淨，不得使用事業廢棄物，否則違反《廢棄物清理法》。

另外，方偉提到土方來源，是從其他建築工地運送到北投，但根據建管處規定，建築工地的土清運必須計畫運送路線與指定的合法土資場，該個案建案業主和整地的地主為父子關係，一方面省下土處理和運送費用，一方面又能獲得土方整地，才會違規清運土方被查獲。

大地處表示，10月8日會同相關局處勘查後，確認有違法事實，與建管處共開罰15萬元，環保局則還在告發中，也將開罰6萬到30萬元；如涉及刑事責任，得處5年以下有期徒刑及60萬元以下罰金。

業者傾倒廢棄土方當場人贓俱獲。圖／北市大地處提供
業者傾倒廢棄土方當場人贓俱獲。圖／北市大地處提供
業者企圖將廢棄土方整建新平台做為停車場或其他用途。圖／北市大地處提供
業者企圖將廢棄土方整建新平台做為停車場或其他用途。圖／北市大地處提供

廢棄物 建築 北投

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