獨／托育搶人投千萬預算 柯文哲拍板下月起加薪

教育部今年大幅調漲非營利幼兒園薪資，導致各縣市公辦民營托育中心人才外流，爆發「搶人」大戰，為留住托育人才，台北市長柯文哲日前拍板，明年起將編列上千萬預算，替托育人員加薪，包括托育員調薪4000元；設「久任加薪制」留「老鳥」；若機構願意調降照顧比為1比4，將提供獎勵補助，此政策於2022年編2000萬預算支持，等到2023年再加碼編8000萬常規預算穩定托育品質，同時為避免年後離職潮，此政策將動支社會局預算在今年11月開跑。

多數托嬰中心托育人員與幼兒園教保員均畢業於教保相關科系，兩者資格相同，工作性質類似，但自今年8月起，教育部調整非營利幼兒園教保員薪資，一下子與公辦民營托嬰中心人員薪資相差5000元，爆發搶人大戰。

有公辦民營托嬰中心的業者表示，暑假期間本有應徵應屆畢業生到職，在教育部加碼非營利幼兒園薪資後，本要到職員工卻臨時變卦，「多少會有搶人的聯想」，但業者更憂心的是既有員工會在年後會爆發離職潮。

北市社會局婦女福利及兒童托育科長粘羽涵表示，由於人才已部分流失至非營利幼兒園，政策方向採取漸進式，自今年11月起，為鼓勵人才回流與留任，替新進托育員調薪4000元，月薪可提升至3萬4800元起，並設立「久任津貼制」，於同單位留任滿一至五年可依年資加薪留住「老鳥」，此外若機構願意將照顧比調降為1比4，降低托育人員負擔，市府也將提供獎勵補助人力。

粘羽涵表示，為支持此政策，市府於2022年編2000萬預算支持，並規劃在2023年將機構調降照顧比，由鼓勵制改為列入契約，共編列8000萬常規預算穩定托育人才。

台北市副市長黃珊珊表示，要真正落實「我們的孩子、我們一起養」，必須先提升托育勞動條件，北市相對其他縣市較有資源可以率先推動。

「我自己就是位母親，能夠同理小孩照顧的壓力。」黃珊珊表示，托育人員是勞動密集的工作，從照顧壓力到薪資待遇，都可能導致托育人力異動，托育環境相當強調照顧品質及幼童依附關係，台北市期望打造更優質友善的托育環境，讓爸媽們安心送托。

台北市教保人員協會理事長陳亮吟表示，台北市做法有如一場「及時雨」，有助於穩定托育人才，但這是全台托育所面臨的問題，呼籲衛福部應正視問題，而非交由各地方政府解決。

議員游淑慧表示，對政策方向樂觀其成，且貼近教保團體需求，不過她也提醒，市府在規劃降低照顧比前，應著眼專業托育人員留任，並吸引新進人才投入。