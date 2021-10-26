淡水八勢里規劃長照中心 地方反彈不符需求

新北市政府衛生局依馬偕紀念醫院提案，要在淡水八勢里的海天段內有五筆土地，共1003.32平方公尺，用BOT案規畫長照中心，並召開公聽會徵求地方意見。對此市議員蔡錦賢則是表達反對意見，認為這塊地可以提出其他方案來符合地方需求。

新北市淡水區輕軌紅樹林站對面的八勢里這一塊綠地，地段屬於海天段共有5筆土地，是屬於新北市政府的住宅區用地，而日前市府衛生局舉辦一場公廳會，由馬偕紀念醫院提案，希望未來可以用BOT案規畫長照中心。

衛生局表示，此案是依照市府對於市民長照需求，透過醫院為樞紐的銀杏計畫，長照大樓提供在地長照服務量能及完善健康促進照護。由於這塊海天段內有五筆土地，共1003.32平方公尺，原本建蔽率50%、容積率300%，若作為長照機構容積率可提升至450%

新北市衛生局專委陳玉澤表示，目前淡水65歲以上人口為3萬1597人，占比16.82%，但至2041年時，老年人口將大幅上升至34.46%。經評估後，認為當地長照需求大，所以才決定配合新北市醫動養政策興建長照設施。

馬偕紀念醫院醫企部主任侯嘉殷表示，未來規劃為六層樓建築，長照中心包括了住宿式長照以及日間照護是3到6樓，共32床及56人照顧活動空間，2樓則是規劃托嬰中心可以收托60人，1樓有公共活動空間，大廳、醫材輔具商店街等等，而地下室則是停車場。

市議員蔡錦賢表示，八勢里內已經很難找到一個適合的場地來蓋活動中心，而現在這塊地被拿來作長照中心，相當不適合，就算要蓋也要蓋個十層樓以上，目前規畫六層樓，只有1樓的空間是活動中心，只有150坪還要包括大廳、商店街等等，非常不夠用，而且以馬偕醫院來營運50年要虧損6.5億元，希望市府可以提出其他方案來符合地方需求。