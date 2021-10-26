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菁桐農村再生 規畫打造綠色奇機療育菜園

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
平溪區菁桐社區規畫營造一處綠色奇機療育菜園，要讓老人家坐下來開心種菜。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區菁桐社區規畫營造一處綠色奇機療育菜園，要讓老人家坐下來開心種菜。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區老年人口多，菁桐社區規畫營造一處綠色奇機療育菜園，要讓老人家坐下來開心種菜，不但可以活動筋骨聊聊天，種植的菜可以拿來食用或是做成特色農產品，也可拿來綠美化周遭環境，營造社區美麗景色。

平溪區地處偏鄉，老年人口比例高，菁桐社區經營農村再生計畫多年，邀請了多位專家學者前來指導教學，今年也打算開闢一處綠色奇機療育菜園，讓長者可以進行喜愛的種菜活動，也能將培育出來的疏菜帶回去食用，或是加工成特色農產品拿來賣。

綠色奇機療育菜園規劃使用移動式的盆栽菜園，讓老人家可以坐著種菜互相聊天，又能動動身體，種好的菜會由志工放到協會的門口和陽台，各式各樣的季節蔬菜，也是綠美化環境的最好素材。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，協會推動農村再生計畫邁入第三年，在專家和老師的指導之下，進行農村產業活化和農村綠美學等多樣課程，今年要打造一處綠色奇機療育菜園，包含有食農教育、綠色照顧和老人照護的多功能效用，發展農村特色。

世新大學觀光碩士班副教授陳墀吉表示，菁桐社區正在接受農委會水保局和新北市政府的農村再生計畫，希望可以活化再地產業，善用當地的生產、生活和生態資源，來發展地方的產業，達到活化功用，以期能吸引年輕人回流。

綠色奇機療育菜園搭建出來之後，搭配鄰近的菁桐國小，更是實踐食農教育的活動場域，到時候長者就是學生的農夫老師，傳授種植經驗，整體活動可將社區凝聚，讓老人家活動一下筋骨，同時進行社區綠美化，還可推廣在地農產品。

食農教育 平溪

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