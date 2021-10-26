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被網評超恐怖車站 賴品妤促汐科站月台改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站在網路上被評為「超恐怖車站」，立法委員賴品妤也要求鐵道局一個月給出改善方案。 圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站在網路上被評為「超恐怖車站」，立法委員賴品妤也要求鐵道局一個月給出改善方案。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐科火車站一直以來因為月台過窄等問題，負評不斷，這幾年更因為搭乘的人多，更在網路上被評為「超恐怖車站」，因為，月台實在太窄，當火車站快速通過真的好危險，只是多次會勘改善有限，所以立法委員賴品妤也要求鐵道局一個月給出改善方案。

立法委員賴品妤指出，汐科火車站尤其是這幾年都造成民眾很大的不便，主要的原因是汐止這幾年都是新北市人口遷入前三名的區，意味著搭大眾運輸工具的人只會增加不會減少，所以，網路上也評論為超恐怖車站、出現超恐怖上班部隊的情形，那一直以來汐科站被抱怨詬病的幾個問題，首先就是使用的人越來越多，月台過窄跟前後出口路途過遠，而這些問題一直沒有被解決。

賴品妤表示，在這次質詢就有跟鐵道局勝園局長很慎重的提出這些問題，那其實過去已經會勘過好幾次，今年九月初也再去一次，在質詢台上提出了幾個要求，主要針對月台的寬幅到底有沒有辦法有效的調整，再來就是前後出入口過於遙遠，希望在中間可以開一個只出不進出口，讓民眾可以儘快的疏散，也就是一下車就能夠趕快出來，不是都擠在狹窄的月台可能會發生危險。

賴品妤也強調，最核心的問題是，現在汐科火車站在台鐵的等級裡是簡易站，這其實是一件很荒謬的事情，因為，在汐止區的汐止及汐科火車站都是乘車流量非常大的車站，所以，也想極力爭取不再是簡易站，應該挹入更多的資源去改善站體，讓民眾有安全的汐科站可以使用。

火車站 汐止 賴品妤

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