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共享運具違停無法管 住戶投訴業者「原地傻等4小時」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員簡舒培指出，共享運具違停亂象無法可管，要求北市建立業者評鑑制度。聯合報系資料照
北市議員簡舒培指出，共享運具違停亂象無法可管，要求北市建立業者評鑑制度。聯合報系資料照

北市積極推動共享運具，但交通違規逐年增加，北市議員簡舒培指出，民眾將共享運具違規停車到私人土地，卻無法可管，導致該社區住戶無法停車，警察也無法開單，投訴業者，卻只得到敷衍了事的態度，北市交通局回應，將與業者、社區管委會研議，解決停車問題。

簡舒培指出，共享運具除了繳交權利金外，還需負擔停車費。但文山區萬美社區住戶指出，使用者租借共享運具後，騎到私人土地停放還車，「放在私人土地要不要繳費？」該社區常有住戶租借Wemo就直接停放在機車格，讓付費住戶無法停車，業者雖說會處理，「但要住戶原地等4小時」，向當地警局反應，希望警方能協助開單，但警方回說「私人土地無法開單」，只能自行共告禁止共享運具。

該社區住戶張先生從2018年起向Wemo反應多次，卻只得到「非營時間無法服務」、「已經處理了，因為有人租走了」，但該情況頻頻發生，讓住戶崩潰說，「你們太過分了，為何不管理」，反應到第九次後暴怒，「你們到底聽不聽得懂，車子一直停在社區，導致住戶不能停」。

結果業者回說，「哈囉張先生，車子是租用者停的，不是公司停的」、「聽得懂啊，但車子是租借者停放了，已經建議公司將該社區設為禁停社區，『但如果是租借者還車後把車子牽進去停放，公司也沒辦法』」。

簡舒培表示，共享運具違停嚴重，根據統計，2020年共享汽車違停件數有1064件，占總違規數46.2％、2021年1至9月有1327件，占46.3％；2020年共享機車違停件數有11493件，占58.5％、2021年1至9月有6160件，占53.6％。

簡舒培說，2020年10月至12月民眾陳情案件有59件、2021年1至9月有114件；業者自己也統計民眾通報違停案件，Wemo今年1至9月都有統計，iRent從今年7月才開始統計，而GoShare甚至不願提供相關資料；共享運具路外停車場數量，iRent共享汽車有64個、共享機車有6個，Wemo有21個，GoShare一個都沒有。

簡舒培問，「所以住戶只能摸著鼻子，默默等業者4小時來移車嗎？」陳學台回應，看起來萬美社區有租借共享機車的需求，之後會和業者與萬美社區研議如何解決這個問題。

簡舒培建議，第一，交通局應與業者針對私人土地研議新的稽查辦法，如遇管委會應研商開放共享運具停放；第二，投訴遭違停的私人土地，交通局與業者應研擬補償機制；第三，未來與業者行政契約中，應研擬業者評鑑制度。陳學台則附和，認為建立評鑑制度有可行性，讓業者建立良好管理方式。

簡舒培 違停 北市

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